Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 10:33 • Paris (FRA)

A Bola de Ouro já tem data para ser entregue ao jogador que for eleito o melhor do mundo em 2024. A revista France Football anunciou, nesta quinta-feira (6), que a premiação acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA).

A lista dos concorrentes aos prêmios será divulgada no dia 4 de setembro. A votação é feita apenas por jornalistas, diferente do que ocorre no Fifa The Best, onde capitães e técnicos de seleções também podem dar suas opiniões.

A grande novidade da edição de 2024 fica por conta de uma nova parceria da France Football: a Uefa agora será a coorganizadora do evento. Além disso, duas categorias foram adicionadas à lista, premiando o melhor treinador e a melhor treinadora do ano.

👀 Veja quais são as dez categorias:

⚽🥇 Bola de Ouro - Masculina

⚽🥇 Bola de Ouro - Feminina

🎽🥇 Clube do ano - Masculino

🎽🥇 Clube do ano - Feminino

📋🥇 Treinador do ano

📋🥇 Treinadora do ano

👶🥇 Troféu Kopa (jogador abaixo de 21 anos com melhor desempenho no ano)

🤵‍♂️🥇 Troféu Sócrates (reconhecimento de iniciativas sociais ligadas ao esporte)

🧤🥇 Troféu Yashin (melhor goleiro)

🥅🥇 Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada por clubes e seleções)

Segundo a imprensa europeia, o favorito para vencer a premiação é Vini Jr, após brilhar com o Real Madrid em 2023-24 e ter feito um dos gols do título merengue na Champions League.



Bola de Ouro está em sua 68ª edição (Foto: FRANCK FIFE / AFP)