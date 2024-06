Qual será o salário de José Mourinho no Fenerbahçe?

Novo técnico do Fenerbahçe, José Mourinho voltará a ser um dos técnicos mais bem pagos do mundo. O português assinou até junho de 2026 e, de acordo com o jornal turco "Fanatik", vai receber um salário de € 10 milhões (R$ 57 milhões) por temporada.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp