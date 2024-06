Vidente que usa aspargos para fazer previsões crava a seleção campeã da Eurocopa

Eurocopa de 2024 começa na sexta-feira (14), na Alemanha (Foto: Divulgação/DFB)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A britânica Jemima Packington, de 65 anos, considerada a única vidente do mundo que usa aspargos para fazer previsões, revelou a seleção que vai ganhar a Eurocopa de 2024, que começa na sexta-feira (14), na Alemanha. Ela previu que a seleção da Inglaterra vai encerrar um jejum de 58 anos sem título (o último foi o da Copa do Mundo de 1966, em casa) e vencer a competição. A informação foi publicada pela coluna "Page Not Found", do "Extra".

- Muitas pessoas me perguntaram como a Inglaterra poderia se sair na Euro. Então, tenho analisado os aspargos com muita atenção. E eles continuam apontando para três palavras em particular: 'Está vindo para casa'. Os torcedores da Inglaterra têm todo o direito de ser positivos e otimistas. Os talos continuam dando leituras positivas - afirmou Jemima, segundo o jornal britânico "Daily Star".

A vidente britânica ja havia previsto a morte da rainha Elizabeth II; o Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia); a morte do príncipe Philip, marido de Elizabeth II; o afastamento de Meghan Markle, esposa de Harry, da família real; e a saída de Theresa May do cargo de premier britânica.

Para fazer as previsões, a britânica pega um punhado de aspargos e o joga para o alto, sobre um pano ou uma toalha, como se fosse o jogo "pega varetas". A disposição dos talos ao caírem indica a leitura do futuro. Jemima analisa a forma como eles se cruzam, para onde as extremidades apontam e as figuras formadas.