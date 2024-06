Cristiano Ronaldo celebra gol por Portugal (Foto: ADRIAN DENNIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 12:49 • Lisboa (POR)

A Eurocopa de 2024 será especial para Cristiano Ronaldo. Indo para sua sexta e, muito provavelmente, última competição continental de alto nível por Portugal, o astro quer encerrar uma história de 20 anos com o bicampeonato para a Seleção das Quinas.

Antes do início da competição, o cinco vezes melhor do mundo concedeu uma entrevista à Uefa, e falou sobre a evolução que teve como jogador ao longo de sua trajetória.

- Ano após ano, tentamos melhorar sempre algum aspecto. Acho que sempre há coisas a melhorar e aperfeiçoar. Com a idade também, vamos perdendo habilidades. Se um jogador quer ter longevidade, tem que ter um poder de adaptação grande. Não é coincidência que estou no mais alto nível há 20 anos - analisou o atacante.

Depois de surgir como um ponta rápido e driblador no Manchester United, Ronaldo atingiu seu auge no Real Madrid jogando pelos lados do campo. Porém, na Juventus, em sua segunda passagem pelos Red Devils e no Al-Nassr, se tornou um centroavante, menos móvel, porém com o mesmo faro de gol. Atualmente, tem 893 gols, sonhando com a marca do milésimo tento.

- Cada jogador tem seu próprio estilo, mas tento ajudar meus companheiros de uma forma que considero produtiva. Quero ser um jogador que ajuda os outros, alguém que eles admirem, vejam como um modelo e que seja um bom profissional. Gosto de dar o exemplo, como costumo dizer - afirmou CR7.

Maior artilheiro e jogador com mais jogos e edições na história, Cristiano Ronaldo terá a missão de liderar Portugal ao título da Eurocopa - seria o segundo em três edições. Para isso, precisará passar pelo grupo F, que também conta com Turquia, Geórgia e República Tcheca. O primeiro jogo será na terça (18), às 16h (de Brasília), justamente contra os tchecos.

Cristiano Ronaldo foi o craque de Portugal na Eurocopa de 2016 (Photo by CARLOS COSTA / AFP)