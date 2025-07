Uefa revoluciona Champions League para a próxima temporada

A Uefa revoluciona a Champions League para a próxima temporada com uma nova regra em relação ao mando de campo no mata-mata. A medida imposta pelo Comitê Executivo da entidade aplicará o modelo na Europa League, Conference League e Champions Feminina.

Na temporada passada, as oito equipes classificadas às oitavas de final na fase de liga decidiam suas partidas em casa na fase seguinte. No entanto, a questão do mando de campo era decidida via sorteio da Uefa nas quartas de final e nas semifinais.

Na próxima temporada, a Uefa decidiu mudar o formato e "beneficiar" os quatro primeiros colocados da fase de liga. Caso essas equipes consigam vencer seus confrontos nas oitavas de final, elas garantiriam o jogo de volta das quartas de final em casa.

Além disso, as duas primeiras equipes da fase de liga asseguram a prioridade por jogar o segundo jogo da semifinal em seus estádios, caso se mantenham vivos na competição até o estágio que precede a final. Com isso, a classificação durante os "pontos corridos" ganha uma importância ainda maior.

No entanto, esse fator do mando de campo pode ser "roubado" por outra equipe. Os clubes que se classificaram entre a 9ª e a 24ª colocação podem se beneficiar e realizar os duelos de volta das fases mais agudas em seus estádios caso eliminem os cabeças de chave nas oitavas de final.

Como funcionaria na prática a mudança na Champions League?

Na última temporada, o Liverpool encerrou a fase de liga na liderança, o que lhe garantiria o benefício de fazer os jogos de volta do mata-mata da Champions League em Anfield até a semifinal. No entanto, os Reds foram eliminados nas oitavas de final pelo PSG, que encerrou o estágio de pontos corridos na 15ª colocação.

Nesse caso, o PSG "roubaria" o direito do mando de campo do Liverpool e conquistaria o benefício de mandar os duelos de volta da Champions League no Parque dos Príncipes até a fase de semifinal.

