Internamente, se imaginava que Vini retornaria, pelo menos para o banco de reservas. Em confronto com o Celta de Vigo, no dia 25 de agosto, o atacante sentiu o músculo bíceps femoral direito ainda no começo do jogo e precisou ser substituído. Além de desfalcar o Real, também precisou ser cortado da convocação de Fernando Diniz, da Seleção Brasileira, para os compromissos iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.