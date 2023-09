No encerramento da 29ª rodada do Brasileirão Série B, o Avaí recebe o Juventude, nesta segunda-feira (25), às 18h30, na no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O Leão da Ilha é 16º colocado, com 30 pontos, o primeiro fora do Z-4, enquanto o time jaconero, com 47, está a um do G-4.