Pelo lado do Rubro-Negro, o titulo nacional é uma oportunidade de aliviar momentaneamente a pressão da torcida, insatisfeita com os resultados obtidos em 2023. Caso o Flamengo perca a taça para o São Paulo, esse seria o quarto vice-campeonato do clube no ano - junto da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.