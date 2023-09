O QUE VEM POR AÍ?

O Atlético de Madrid está vivenciando uma temporada atípica ao se encontrar fora das três primeiras posições da La Liga, um cenário pouco comum para os Colchoneros, que costumam liderar a competição juntamente com seus rivais diretos, Real Madrid e Barcelona. Atualmente em sétimo lugar, com dois jogos a menos (um da atual rodada e outro adiado), o Atlético enfrenta uma fase desafiadora. Apesar de uma vitória avassaladora por 7 a 0 sobre o Rayo Vallecano há quase um mês, os dois jogos mais recentes resultaram em uma derrota para o Valencia, por 3 a 0, e um empate com a Lazio em 1 a 1, pela Champions League.



