Com a vitória, a Nerazurra garantiu mais três pontos e chegou a 15, mantendo a liderança do Campeonato Italiano. Além disso, é o único time a ter vencido todas as partidas que disputou na liga em 2023-24. No extremo oposto, o Empoli segue sem pontuar na Serie A Tim. A fase é tão ruim que, em cinco rodadas, a equipe já passou por uma troca de treinador, demitindo Paolo Mancini e contratando Aurelio Andreazzoli.