Vini Jr. desabafa sobre má fase no Real Madrid: 'Raiva de mim mesmo'

Vini Jr. atravessa um dos períodos mais desafiadores desde que se consolidou no Real Madrid. Conhecido por transformar dúvidas e provocações em combustível para o auge do futebol mundial, o brasileiro enfrenta uma queda de rendimento atípica nesta temporada do futebol espanhol, traduzida em números discretos e na perda momentânea da audácia que o consagrou.

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Vini Jr. reconhece má fase no Real Madrid e promete dar a volta por cima (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

A estatística de apenas um gol e três assistências em La Liga reflete a fragilidade enfrentada dentro de campo. Consciente da distância que o separa do seu padrão habitual, o atacante assumiu a responsabilidade pelo momento e admitiu incômodo com as próprias atuações recentes.

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— Estou com raiva de mim mesmo por não estar no meu melhor. Vini sempre volta, e não tenho dúvidas de que também voltarei — garantiu o jogador merengue.

O processo de recuperação da confiança terá que ser gerido em meio a um obstáculo disciplinar. Devido a uma suspensão, o camisa 7 desfalcará a equipe treinada nos próximos quatro compromissos do campeonato nacional. Para reverter o cenário, o brasileiro busca inspiração em seu próprio início no clube, quando superou desconfianças e críticas para atingir a marca de mais de 100 gols com a camisa madrilenha.

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— Quando cheguei, muitos riram de mim, mas no final marquei mais de 100 gols pelo Real Madrid — lembrou o atacante.

O desafio de recuperar a convicção, o ímpeto no um contra um e a determinação diante dos erros dependerá de um esforço individual e direto do jogador. Embora o vestiário e a comissão técnica ofereçam suporte e oportunidades durante o período de afastamento dos gramados, a retomada da confiança exige que o atleta reencontre sozinho a ousadia que o transformou em um dos nomes mais decisivos do planeta.