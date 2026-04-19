Lionel Messi segue fazendo do extraordinário algo rotineiro. Neste sábado (18), o craque argentino decidiu mais uma vez para o Inter Miami, que venceu o Colorado Rapids por 3 a 2, fora de casa, em um dos jogos mais emocionantes da temporada da MLS.

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Messi marcou dois gols, sendo o primeiro em cobrança de pênalti e o último um lance de pura genialidade. Ele foi o grande responsável por garantir os três pontos. O gol decisivo, aos 79 minutos, resumiu sua grandeza: após recuperar a bola no meio-campo, arrancou sem marcação, invadiu a área e finalizou com precisão no ângulo, sem qualquer chance para o goleiro.

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Veja como foi o golaço de Messi

O outro gol do time da Flórida foi marcado por Germán Berterame, enquanto Rafael Navarro e Darren Yapi balançaram as redes para os donos da casa. A partida, disputada em Denver diante de 75.824 torcedores, o segundo maior público da história da MLS, teve roteiro intenso do início ao fim.

Estádio do Colorado Rapids registrou segundo maior público da MLS (Foto: Andrew Wevers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo?

O Inter Miami abriu o placar aos 18 minutos, após erro na saída de bola do goleiro Zack Steffen. Messi converteu o pênalti com tranquilidade. Ainda no fim do primeiro tempo, ampliou com uma jogada bem trabalhada que terminou em cabeçada de Berterame.

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Na etapa final, o Colorado reagiu. Navarro descontou com uma bela finalização após arrancada individual, e Yapi empatou pouco depois, aproveitando passe em profundidade. Quando o jogo parecia caminhar para a igualdade, Messi apareceu para decidir mais uma vez.

Mesmo com um jogador a menos nos minutos finais, após a expulsão de Yannick Bright, o time de Miami segurou o resultado e confirmou a vitória, que amplia a invencibilidade da equipe para sete partidas e a coloca na vice-liderança da Conferência Leste, apenas um ponto atrás do Nashville SC.

Messi agradece apoio da torcida após marcar golaço e chegar aos 905 gols (Foto: Andrew Wevers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Messi rumo aos 1000 gols

O momento do camisa 10 impressiona também pelos números. Desde que alcançou a marca histórica de 900 gols, em março, Lionel Messi já soma 905 e segue ampliando essa contagem com atuações decisivas tanto pelo clube quanto pela seleção argentina.

O marco foi atingido no dia 18 de março, quando o argentino balançou as redes no empate por 1 a 1 com o Nashville SC, pela Concacaf Champions Cup. Exatamente um mês depois, já havia acrescentado mais cinco gols à conta.

A sequência recente reforça o momento avassalador: foram cinco gols no período — um na vitória por 3 a 2 sobre o New York City FC, um pela Argentina national football team diante da Zâmbia (5 a 0), outro contra o Austin FC (2 a 2) e dois marcados neste sábado, decisivos para o triunfo do Inter Miami CF.

Em reta final de preparação para a próxima Copa do Mundo, Messi chega em alto nível para liderar a Argentina, que está no Grupo J ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

Os números da carreira ajudam a dimensionar o tamanho do legado. Messi é o maior artilheiro da história do FC Barcelona, do próprio Inter Miami e da seleção argentina, além de ser o jogador com mais prêmios individuais no futebol, incluindo múltiplas edições da Ballon d'Or e do The Best.

Gols por clubes e seleção:

Barcelona: 672 gols

Argentina: 116 gols

Inter Miami: 85 gols

PSG: 32 gols

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