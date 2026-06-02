A renovação de contrato de Vini Jr com o Real Madrid segue sem definição. As negociações, interrompidas em julho do ano passado, não foram retomadas desde então. Com o vínculo atual válido até junho de 2027, o brasileiro estará a sete meses de poder negociar livremente com qualquer clube ao final da próxima temporada. O desfecho, segundo informações do jornal "Diario AS", deve ocorrer apenas após a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O presidente Florentino Pérez, questionado pela TVE durante a campanha eleitoral, admitiu não saber o que acontecerá. "Espero que ele fique; ele é um dos melhores do mundo", disse. De um lado, o jogador quer continuar no clube. Do outro, o Real Madrid também deseja renovar.

continua após a publicidade

As aparições públicas de Florentino indicam que não há pressa. O processo eleitoral e outros temas prioritários, como os pedidos de transferência de José Mourinho, emperraram as conversas. Agora, a Copa do Mundo nos Estados Unidos será o divisor de águas.

Vini Jr comemora golaço que abriu o placar para o Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimenteal / AFP)

Se Vini Jr tiver uma boa campanha e sair fortalecido do torneio, seu poder de barganha aumentará. Com apenas um ano restante de contrato ao fim do Mundial, a situação se tornará ainda mais atraente para qualquer clube de ponta interessado em contratá-lo. O Real Madrid, por sua vez, terá menos margem para negociar.

continua após a publicidade

Por outro lado, se a Copa não correr como esperado, o clube espanhol estará em posição mais forte para impor suas condições na renovação. Nesse cenário, no entanto, o valor de mercado do brasileiro cairia caso uma venda se tornasse necessária – talvez como forma de financiar outras contratações.

Com o passar do tempo, Vini Jr está cada vez mais no controle da situação. Embora a opção de esperar até o fim da próxima temporada e sair de graça exista, o jogador não a considera. Sua vontade é continuar sua carreira no Real Madrid.

A questão salarial de Vini Jr se tornou uma novela

Quando as negociações foram interrompidas, Vini Jr já havia reduzido significativamente suas exigências iniciais, que giravam em torno de 30 milhões de euros líquidos por temporada. Na ocasião, ele estava perto de ganhar a Bola de Ouro e já havia recebido o prêmio The Best. Antes de tudo parar, segundo fontes familiarizadas com as conversas, o brasileiro reduziu suas exigências muito mais do que o Real Madrid aumentou sua oferta inicial. Os dois lados estavam tão próximos que um consenso parecia iminente.

O próximo contrato será o terceiro de Vini Jr com o Real Madrid. O primeiro o trouxe ao clube aos 17 anos. O segundo, assinado em 2022, foi de 75 milhões de euros líquidos por cinco temporadas (média de 15 milhões por ano). Esse é exatamente o valor que Mbappé recebe anualmente, mas o francês teve um bônus de assinatura substancial – cerca de 40 milhões de euros. A essência das exigências de Vini Jr é simples: ele quer se sentir valorizado e receber pelo menos o mesmo que Mbappé.

Vini Jr assinou seu primeiro contrato com o Real Madrid em 2017, aos 17 anos (que entrou em vigor quando completou 18), e já era uma estrela no Brasil. Na renovação de 2022, passou a ganhar 15 milhões de euros líquidos por temporada.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.