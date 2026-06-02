Bayern anuncia brasileiro do 7 a 1 como treinador; entenda

O ex-jogador Dante foi anunciado como treinador da Bayern de Munique B para a próxima temporada, nesta terça-feira (2). O profissional inicia sua transição de carreira após ter se despedido dos gramados com a camisa do Nice, em 2025/2026.

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No período como jogador, Dante atuou no Bayern de Munique entre 2012 e 2015, tendo conquistado uma Champions League, três Bundesligas, duas Copas da Alemanha e um Intercontinental de Clubes dentre os principais títulos. O brasileiro também atuou no país pelo Borussia Monchengladbach e Wolfsburg.

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- Estou extremamente entusiasmado com este papel dentro do meu antigo clube, o Bayern, e quero agradecer à diretoria pela confiança. Estou ansioso para trabalhar com todos os jogadores, comissão técnica e dirigentes - disse Dante em seu retorno ao Bayern de Munique.

No período do Bayern de Munique, Dante começou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira. O ex-jogador participou da Copa do Mundo de 2014, em que foi titular na derrota da Canarinho por 7 a 1 para a Alemanha, o que marcou a última partida do defensor com a Amarelinha.

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