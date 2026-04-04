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A marca é histórica, quase mítica, e já domina o noticiário esportivo ao redor do mundo. Lionel Messi se aproxima cada vez mais do milésimo gol na carreira — e, com o gol marcado neste sábado, deu mais um passo nessa corrida.

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Neste cenário, o camisa 10 fica a 97 gols de um número que poucos atingiram oficialmente na história do futebol. O avanço reacende a principal questão: há tempo para que Messi alcance a marca ainda na Copa do Mundo de 2026?

No empate com o Austin FC, em partida que marcou a reinauguração do estádio do Inter Miami, o argentino balançou as redes e chegou aos 903 gols como profissional. Nem mesmo a igualdade no placar foi capaz de ofuscar o momento: o camisa 10 se tornou o primeiro jogador do clube a marcar na nova casa.

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Veja o gol 903 do Messi

A análise dos números indica um caminho pouco provável. Embora não seja impossível, a projeção é considerada extremamente difícil. Para entender melhor o cenário, o Lance! projetou o desempenho do atacante até o Mundial, levando em conta a quantidade de jogos e a média de gols recente, com a ajuda de uma IA. O mesmo foi feito para Cristiano Ronaldo, que está ainda mais perto da marca.

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➡️Quantos gols Lionel Messi tem na carreira?

⚽ O caminho até a Copa

Antes da Copa, Messi ainda terá uma sequência relevante de partidas pelo Inter Miami, equipe que disputa a Major League Soccer. Apenas entre abril e maio, estão previstos ao menos dez jogos. Considerando compromissos adicionais, como partidas pela seleção argentina e possíveis torneios, esse número pode chegar a um total entre 20 e 25 confrontos até o início do Mundial.

Mesmo com um calendário cheio, a conta segue desafiadora. Para atingir os 1000 gols antes da Copa, Messi precisaria marcar 97 vezes nesse intervalo, o que representaria uma média próxima de quatro a cinco gols por partida — um índice que nem mesmo nos anos mais produtivos de sua passagem pelo Barcelona foi alcançado de forma consistente.

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Ao longo da carreira, o argentino sustenta uma média de aproximadamente 0,7 a 0,8 gol por jogo, número considerado elevado para o mais alto nível do futebol mundial. Mantendo esse desempenho, a tendência é que, em um recorte de 25 partidas, ele marque entre 17 e 20 gols.

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Messi comemora com Telasco Segovia, companheiro de time, o gol número 903 (Foto: Tomas Diniz Santos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

🎯Quantos gols Messi deve chegar na Copa?

Dessa forma, a projeção mais realista aponta que Messi deve chegar à Copa do Mundo com algo entre 920 e 940 gols na carreira, ainda distante da marca histórica.

Expectativa para o milésimo gol

Com isso, a expectativa é de que o gol de número 1000 seja alcançado apenas após o Mundial de 2026, caso o jogador mantenha regularidade física e sequência em campo. O feito, no entanto, não perde relevância. Pelo contrário: a contagem regressiva tende a transformar cada partida em um evento global, acompanhado de perto por torcedores ao redor do mundo.

Messi, ao longo da trajetória, construiu uma carreira marcada por recordes e feitos considerados inalcançáveis. Desta vez, porém, o desafio não é apenas técnico, mas também matemático — o que torna o objetivo ainda mais complexo.

Ainda assim, se há um jogador capaz de desafiar qualquer projeção, ele atende por um nome: Lionel Messi.

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