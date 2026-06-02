O Real Madrid busca a contratação de Dunzel Dumfries para repor a saída de Dani Carvajal após a temporada decepcionante de Alexander-Arnold. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atleta tem uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) para deixar a Inter de Milão em julho.

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Se o Real Madrid quiser se movimentar antes ou depois de julho, os espanhóis terão que negociar o valor com a Inter de Milão. No entanto, o clube italiano considera a cláusula de 25 milhões de euros justa por um atleta de 30 anos e que chegou na equipe nerazzurri por 12 milhões de euros (R$ 70 milhões, na conversão atual).

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Caso a contratação de Dumfries não seja viável, o Real Madrid também estuda a chegada de Pedro Porro para a posição. O espanhol pertence ao Tottenham e tem contrato até junho de 2028, mas o clube inglês não disputa competições europeias e a vontade do jogador em defender a camisa merengue pode pesar em uma negociação.

No entanto, as movimentações do Real Madrid dependerão da eleição presidencial, que será realizada no domingo (7). Caso Florentino Pérez ganhe o pleito, José Mourinho deve ser anunciado na próxima semana para iniciar o planejamento da equipe para a próxima temporada.

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Real Madrid se decepciona com Alexander-Arnold

Contratado sem custos na temporada passada, Alexander-Arnold decepcionou em seu primeiro ano com o Real Madrid. O lateral-direito inglês disputou apenas 30 partidas com o clube espanhol, sofreu com lesões musculares ao longo de 2025/2026 e não foi convocado por Thomas Tuchel para disputar a Copa do Mundo.

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