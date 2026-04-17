Messi relembra atitude de Ronaldinho em seu primeiro gol: 'Foi de propósito'

Ronaldinho gaúcho ganhou uma série documental na Netflix, que conta a trajetória do craque brasileiro até o futebol profissional e toda a sua carreira. Lionel Messi, ídolo máximo do Barcelona e atualmente no Inter Miami, deu uma entrevista para a série, assim como muitos outros craques.

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Em sua entrevista, Messi relembrou que Ronaldinho foi um dos primeiros jogadores do elenco a chamá-lo para treinar entre os profissionais. O Bruxo também afirmou que a amizade com o craque argentino se desenvolveu muito rápido e de forma natural, além de afirmar que sempre viu que o jogador seria um grande atleta.

Na partida em que Messi marcou seu primeiro gol como profissional, no dia 1° de maio de 2005, ele já havia aberto o placar, mas o tento foi anulado. Minutos depois, Ronaldinho recebeu a bola, levou até a área e entregou um passe açucarado pra o argentino, que encobriu o goleiro e fez seu primeiro gol.

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Messi diz que, analisando hoje, acha que Ronaldinho poderia ter finalizado a jogada, mas que deu o passe com a intenção de ver Lionel marcar seu primeiro gol.

- Foi uma loucura estrear naquele estádio e marcar meu primeiro gol. Pode ter sido de propósito ele ter feito de tudo para eu marcar o gol naquele jogo. Conhecendo ele, acho que foi mesmo - afirmou Messi, em entrevista para o documentário.

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Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

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