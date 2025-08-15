Veja as novelas inacabadas da janela de transferências do futebol europeu

A janela de transferências de verão no futebol europeu se encerrará em 17 dias e diversos jogadores ainda não tiveram os destinos definidos, em novelas que arrastam durante semanas. Seja por negociações travadas entre clubes, ou com atletas em pé de guerra com as diretorias, muitas histórias seguem em andamento.

Por isso, o Lance! lista abaixo cinco possíveis movimentações que podem se concretizar até o fechamento do mercado futebolístico no velho continente. Vale indicar que a janela fecha no primeiro dia de setembro, que assim, é demarcado no calendário como "Deadline Day".

Alexander Isak

O atacante Alexander Isak pediu à diretoria do Newcastle que seja negociado ainda nesta janela de transferências. Mesmo com o clube classificado à Champions League e com campanhas fortes na Premier, o sueco segue forçando a saída dos Magpies. O Liverpool é o principal interessado no jogador, que está disposto a pagar 130 milhões de euros, mas o time do norte da Inglaterra pede 171 milhões e ainda não está disposto a vender um dos principais ativos do clube para um rival direto.

Enquanto isso, Isak demorou a se reapresentar no retorno às atividades, não jogou as partidas de pré-temporada e está treinando afastado do elenco principal, que irá estrear na Premier League no sábado (16), contra o Aston Villa, fora de casa.

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Rodrygo

Uma das estrelas do Real Madrid, Rodrygo está insatisfeito sob o comando de Xabi Alonso. Durante o Mundial de Clubes, o treinador espanhol tirou o brasileiro da equipe titular após a primeira rodada e não retornou, sendo preterido por Arda Güler. Mesmo sem pedir a transferêcia, o atacante revelado pelo Santos atraí o interesse de diversos clubes ingleses, como Arsenal, Manchester City e Tottenham.

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

Xavi Simons

Xavi Simons, uma das promessas do futebol holandês pode aparecer na Premier League, e nos atuais campeões mundiais, o Chelsea. Porém, os Blues e o RB Leipzig ainda não chegaram a um acordo na taxa de transferência. Para abater a pedida do clube alemão, os londrinos pensam na possibilidade de incluir jogadores na negociação, como Christopher Nkunku (ex-Leipizg) e Tyrique George.

Enquanto o Chelsea segue na novela com Simons, Bayern de Munique e Manchester City aparecem como interessados pelo jogador, e podem "chapelar" os Blues.

Benjamin Sesko e Xavi Simons comemoram gol pelo RB Leipzig (Foto: Reprodução)

Gianluigi Donnarumma

Um dos principais goleiros do futebol mundial, Gianluigi Donnarumma, está de saída do PSG. Por decisão de Luis Enrique, que comunicou que o italiano não faz parte dos planos do clube, que já contratou um susbstituto, o francês Lucas Chevalier. Fora dos atuais campeões europeus, Donna atrai interesse do Manchester City e do Galatasaray; porém, os ingleses tem mais interesse, enquanto os turcos estão longe na briga.

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho está de saída do Manchester United, que ainda não conseguiu negociar o atacante. A insatisfação do atleta começou após a final da Europa League, na qual os Diabos Vermelhos foram superados para o Tottenham. Na entrevista pós-jogo, o argentino criticou o técnico Ruben Amorim, que não o escalou como titular na decisão. Após a declaração, o jogador foi afastado pelo treinador português e ainda busca um novo destino.

Um dos interessados foi o Chelsea, que chegou a oferecer 30 milhões de euros por Garnacho, mas o Manchester United recusou e pediu 50 milhões. Enquanto isso, o argentino segue treinando afastado e pode não jogar até janeiro caso não saia do clube de Old Trafford.

Alejandro Garnacho, do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

