Guia Ligue 1: como chegam os clubes para 2025/26 no Francês; veja análise do Lance!

A Ligue 1 2025/26 iniciará na próxima sexta-feira (15), e o Lance! preparou um guia com a situação dos times que irão disputar o principal torneio francês. O primeiro jogo será entre Rennes e Olympique de Marselha se enfrentando no Roazhon Park.

A elite francesa terá o Paris FC, Lorient e Metz como novidades, clubes que estavam na segunda divisão do país. Enquanto o trio foi promovido, Reims, Saint-Étienne e Montpellier foram rebaixados. A temporada do futebol francês terá seu encerramento em 16 de maio de 2026, quando serão conhecidos os desfechos da competição.

A partir disso, 18 clubes estarão disputando uma das principais ligas nacionais do mundo. O PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, é o protagonista natural, mas clubes como Olympique de Marselha, Monaco e Lyon sempre atraem atenção. Porém, além deles, Nice e Lille podem surpreender. Entenda as aspirações de cada equipe:

PSG

Campeão francês e da Liga dos Campeões, o PSG chega para a nova temporada ainda mais fortalecido. Com Luis Enrique no comando e grande parte do elenco mantido, os parisienses buscam repetir o sucesso de 2024/25 e foram pontuais no mercado:

Lucas Chevalier (Goleiro, ex‑Lille) Illia Zabarnyi (Zagueiro, ex-Bournemouth)

Porém, mesmo com a plenitude dos títulos da temporada passada e a vitória na Supercopa da Europa contra o Tottenham, o clima interno não é de absoluta tranquilidade. Isso porque Gianluigi Donnaruma, goleiro titular e um dos líderes do elenco, não chegou a um acordo pela renovação de seu contrato, que expira em junho de 2026, e deixará clube, como Luis Enrique e o capitão Marquinhos já sinalizaram. Dessa forma, Chevalier assumirá a titularidade logo de cara. No mais, os objetivos são os mesmos: vencer todos os títulos.

Provavel escalação: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico do PSG, Luis Enrique durante coletiva da final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Olympique de Marselha

O Olympique de Marseille promoveu um mercado movimentado para 2025/26, com a chegada de vários reforços, como Igor Paixão, Timothy Weah, Jonathan Rowe, Angel Gomes, CJ Egan‑Riley, Facundo Medina e o retorno de Pierre‑Emerick Aubameyang.

Ao todo, o clube gastou cerca de 77 milhões de euros (R$ 485 milhões na cotação atual) em investimentos confirmados. Em relação às saídas, o Marselha perdeu Valentin Rongier e Quentin Merlin. Dessa forma, o time de Roberto De Zerbi disputará a Liga dos Campeões e promete incomodar ainda mais o PSG no Campeonato Francês desta temporada.

Roberto de Zerbi, treinador do Olympique de Marseille (Foto: Christophe Simon/AFP)

Monaco

De volta a Liga dos Campeões, o Monaco iniciou a temporada 2025/26 com movimentações significativas, trazendo jogadores experientes para reforçar seu elenco. Paul Pogba retorna ao futebol depois de suspensão por doping e comandará o meio-campo da equipe de Adi Hütter. O zagueiro Eric Dier também foi contratado "sem custos" após deixar o Bayern de Munique. Eterna promessa e sem espaço no Barcelona, Ansu Fati chega por empréstimo como uma aposta. Além do trio, o goleiro Lukas Hrádecký, ex-Bayer Leverkusen, também integrará o elenco do time do Principado.

Em relação às possíveis saídas, o Monaco pode perder a joia Maghnes Akliouche, que atrai interesse da Inter de Milão. De concreto mesmo, o jovem Saïmon Bouabré foi vendido ao Neom, da Arábia Saudita. Com essas circunstâncias, Adi Hütter tem a missão de fazer o clube seguir em ascensão.

Paul Pogba em apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

Lyon

Depois de um verão conturbado, com uma anulação do rebaixamento administrativo por problemas financeiros, o Lyon comemora a continuidade na Ligue 1 com mudanças importantes. Michele Kang, empresária bilionária de origem sul-coreana, foi nomeada como nova presidente do clube francês, substituindo John Textor, que renunciou ao cargo. Dessa forma, sob a aprovação do treinador Paulo Fonseca, o clube adotou uma estratégia de mercado restrita, apostando em reforços pontuais, como o atacante Afonso Moreira (Sporting B), os meio-campistas Tyler Morton (Liverpool) e Pavel Sulc (Viktoria Plzeň), o defensor Ruben Kluivert (Casa Pia), e o goleiro Dominik Greif (Mallorca) para substituir Lucas Perri, que foi vendido ao Leeds.

Além de Perri, o clube vendeu peças-chave como Rayan Cherki, que fechou com o Manchester City, Thiago Almada, que foi para o Atlético de Madrid, Jordan Veretout, Said Benrahma, Amin Sarr e Alexandre Lacazette, reduzindo consideravelmente a folha salarial. Assim, o objetivo é retomar certo protagonismo dentro do contexto nacional.

Michele Kang acena para torcedores do Lyon antes de jogo da Champions League Feminina (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Nice

A boa campanha do Nice em 2024/25, com a quarta colocação na Ligue 1, o Nice se reforçou de forma moderada para a nova temporada com chegadas pontuais como o sueco Isak Jansson (Rapid Viena), o goleiro Yehvann Diouf (Reims) e os defensores Kojo Peprah Oppong (IFK Norrköping) e Juma Bah (empréstimo do Manchester City). Em contrapartida, o clube perdeu peças importantes: o atacante Evann Guessand foi vendido ao Aston Villa por cerca de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões), enquanto o goleiro Marcin Bułka, o centroavante Laborde e o lateral-esquerdo Ayoub Amraoui foram para o Catar e Arábia Saudita.

Lille

Após a quinta colocação na temporada passada, o Lille iniciou 2025/26 com uma janela de transferências focado em renovar seu elenco. São exemplos desse processo, o meio-campista Marius Broholm (Rosenborg), o lateral Romain Perraud (Real Betis), o goleiro belga Arnaud Bodart e Olivier Giroud, que estava no LAFC, da MLS. Por outro lado, o clube perdeu peças bastante impactantes: Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Gabriel Gudmundsson, Jonathan David, Angel Gomes, Rémy Cabella e Andrej Ilić. Assim, as aspirações devem ser mais modestas.

Strasbourg

O Strasbourg realizou um mercado de verão que pode ser considerado histórico, investindo forte em jovens talentos. O clube gastou cerca de 80 milhões de euros (R$ 503,7 milhões) em contratações. Entre os principais reforços estão o atacante argentino Joaquín Panichelli, os defensores Andrew Omobamidele, Lucas Høgsberg, Soumaïla Coulibaly e Valentín Barco, os meio-campistas Pape Demba Diop e Maxi Oyedele e o jovem Mathis Amougou. Isso contar os atletas que chegaram via empréstimo do Chelsea como Mamadou Sarr e Kendry Páez. Em contrapartida, o clube precisou vender o capitão, e meio-campista, Habib Diarra, que foi para o Sunderland.

Lens

O Lens não se movimentou tanto na janela de transferências para a temporada 2025/26, recorrendo a retornos de empréstimos e reforços pontuais, como o goleiro Robin Risser, Matthieu Udol e Samson Baidoo. Entre as saídas, destaca-se o zagueiro Kevin Danso, que foi vendido de forma definitiva ao Tottenham. Além disso, houve mudança no comando técnico da equipe. Will Still deixou o clube e Pierre Sage assumiu o comando.

Brest

O Stade Brestois inicia a temporada 2025/26 com o técnico Éric Roy no comando. Dessa forma, neste mercado de verão, o clube francês foi pontual no mercado: destacam-se então a contratação definitiva do atacante Ludovic Ajorque e o empréstimo do zagueiro Junior Díaz junto ao Troyes. em situação de saídas, o Brest perdeu o goleiro Marco Bizot, Mahdi Camara, Lilian Brassier e Mathias Pereira Lage. O objetivo é manter a estabilidade na Ligue 1 e, na melhor das hipóteses, voltar a vislumbrar uma vaga em competições europeias.

Toulouse

Apesar de um último campeonato tranquilo em termos de estabilidade na primeira divisão, o verão do Toulouse foi conturbado. O clube passou por uma transição interna com a mudança na presidência: Damien Comolli deixou o cargo e Olivier Cloarec assumiu à mando da RedBird Capital. Em termos de reforços, o clube foi bastante econômico, resumindo-se à contratação do meio‑campista Mario Sauer. Em relação à saídas, nomes importantes como Zakaria Aboukhlal, vendido ao Torino, e Gabriel Suazo, contratado pelo Sevilla, serão desfalques permanentes importantes. Com isso, o objetivo é seguir saudável financeiramente e promover mais jovens da base, mantendo seu DNA formador.

Auxerre

Após uma temporada de retorno à primeira divisão francesa bastante segura, o Auxerre entrou no mercado com um perfil mais pontual, assegurando cinco reforços: Francisco Sierralta (Watford), Josué Casimir (Le Havre), Lamine Sy (Caen), Marvin Senaya (Strasbourg) e Ibrahim Osman (Brighton). Por outro lado, o clube teve perdas importantes no setor ofensivo e na defesa: saíram Gaëtan Perrin, Hamed Junior Traoré e o capitão Jubal. A grande notícia é a continuidade do técnico Christophe Pélissier.

Rennes

Após campanha decepcionante em 2024/25, o Rennes promoveu um mercado de verão repleto de ajustes, começando com a chegada de reforços experientes: Valentin Rongier, Quentin Merlin, Przemysław Frankowski e Lilian Brassier. No entanto, o clube se deparou com saídas importantes, como a do lateral Adrien Truffert para o Bournemouth, do experiente goleiro Steve Mandanda, Lorenz Assignon ao Stuttgart, Azor Matusiwa ao Ipswich, Kyogo Furuhashi ao Birmingham e Baptiste Santamaria para o Valencia.

Nantes

Visando a temporada 2025/26, o Nantes passou por uma profunda reformulação sob o comando do técnico português Luís Castro, focando no equilíbrio financeiro. Como reforços, chegaram o goleiro Alexis Mirbach, o zagueiro Chidozie Awaziem, o experiente Uros Radakovic, o volante sul-coreano Kwon Hyeok‑kyu, além de Youssef El-Arabi. Porém, o clube precisou vender jogadores importantes e o volante brasileiro Douglas Augusto foi o principal deles, transferindo-se para o Krasnodar.

Angers

O Angers enfrentará 2025/26 com uma política de austeridade financeira diante de limitações orçamentárias, trazendo apenas o meio-campista Louis Mouton, "sem custos", do rebaixado Saint-Étienne, e o goleiro Hervé Koffi. No entanto, oito jogadores tiveram seus contratos expirados e deixaram o clube.

Le Havre

Após garantir a permanência na Ligue 1 de forma dramática em 2024/25, o Le Havre, sob comando de Didier Digard, investiu em reforços experientes, como o lateral Thomas Delaine (ex-Strasbourg), o goleiro Mory Diaw (Clermont), além da contratação do japonês Ayumu Seko e dos meias Godson Kyeremeh (Caen) e Félix Mambimbi (St. Gallen). Enquanto isso, o clube se desfez de veteranos como André Ayew e Josué Casimir, ambos com contratos encerrados, além de liberar outros atletas. O objetivo é não passar pelo drama da última temporada.

Paris FC

Após conquistar o acesso à Ligue 1 depois de 46 anos e iniciar forte reestruturação, com a família Arnault assumindo parte do controle societário ao lado da Red Bull, o Paris FC estreia na elite francesa em 2025/26 com fortes ambições. A curiosidade é que o clube jogará no Stade Jean-Bouin, quase colado ao Parque dos Principes, casa do rival PSG. Diante de um aporte financeiro importante, o Paris gastou 35 milhões de euros (R$ 220,4 milhões) em reforços, destacando o zagueiro brasileiro Otávio, ex-Porto, além do lateral Nhoa Sangui e do meia-atacante Moses Simon. O objetivo imediato do clube é claro: consolidar-se na elite francesa.

Lorient

O Lorient retorna à Ligue 1 no ano de seu centenário com uma abordagem cautelosa e sustentável sob o comando de Olivier Pantaloni. O clube reforçou o elenco com contratações de jogadores promissores que atuavam em divisões inferiores, como o goleiro Bingourou Kamara, o meio-campista Noah Cadiou e o lateral-esquerdo Arsene Kouassi. Em contrapartida, o artilheiro Eli Junior Kroupi foi vendido ao Bournemouth e será uma perda significativa.

Metz

Após conquistar o acesso à Ligue 1 via playoffs, o Metz se preparou para retornar à elite com um mercado pautado pela prudência financeira. Chegaram nomes como o goleiro Arnaud Bodart, Jessy Deminguet, Yannis Lawson e Jean‑Philippe Gbamin, o mais conhecido do pacotão. Entretanto, o clube se despediu de três atletas muito importantes: o capitão Mathieu Udol, vendido ao Lens, Arthur Atta, que foi para a Udinese, e o promissor atacante Papa Amadou Diallo, novo jogador do Norwich. A partir desses movimentos, deve realmente brigar para não cair.

