O Valencia estuda uma ação judicial contra os responsáveis pelo documentário sobre Vini Jr, na Netflix. Segundo o jornal "Marca", o clube já trabalha com seus advogados em um possível processo devido a supostas mentiras contidas na obra biográfica sobre o jogador. A principal contestação da equipe são trechos em que a torcida do Valencia grita "mono, mono" (macaco em espanhol). Para o clube, na verdade, os fãs estavam gritando "tolo, tolo".

Conforme noticiado pelo jornal Marca, o Valencia estaria furioso com o documentário da Netflix sobre Vini Jr. Fontes do clube confirmaram ao portal espanhol, que o time havia coletado diversos trechos do documentário e vai analisar se, legalmente, podem "tomar medidas" contra as "mentiras" que foram "inseridas" no documentário. Além disso, é importante lembrar que o Valencia proibiu a entrada das câmeras da produtora da obra no estádio para filmar.

O trecho que teria despertado a ira do Valencia, foi um vídeo em que torcedores da equipe chamam o brasileiro de macaco. Segundo o time de Mestalla, na verdade, era os gritos eram de idiota. Além disso, o clube sente que já tomou medidas "exemplares", ao punir três torcedores. Na ocasião do ocorrido, o Valencia teve parte de sua arquibancada parcialmente fechada.

Vini Jr. chegou a apontar o torcedor que lhe ofendia de forma racista (Foto: JOSE JORDAN/AFP)

O clube deseja analisar cuidadosamente a abordagem legal antes de agir precipitadamente, pois as imagens causaram grande impacto internamente no Valencia. Segundo o time, nos próximos dias, o documentário "Baila, Vini" será examinado minuciosamente, e as medidas judiciais apropriadas, recomendadas pelos especialistas no assunto, serão tomadas sem pressa.

Embate entre Vini Jr e Valencia

O embate entre o jogador e a equipe se estende há cerca de dois anos. Em 2023, o Real Madrid visitou o Valencia por um jogo válido por La Liga. O jogo estava intenso e em meio a duelo, Vini Jr se tornou alvo de torcedores, que o insultaram e gritaram "mono, mono" (macaco em espanhol).

O episódio causou grande repercussão. No lado negativo, jornais locais chamaram Vini Jr. de mentiroso, o apontando como um verdadeiro "Pinóquio". Na Justiça espanhola, porém, de forma inédita, três envolvidos no caso foram condenados a oito meses de prisão pelas injúrias contra o brasileiro.

No próximo confronto contra a equipe após o episódio, Vini Jr respondeu da melhor forma que poderia, marcando dois gols no empate entre 2 a 2 entre Real Madrid e Valencia. Na comemoração de um deles, o camisa 7 fez o gesto de punho cerrado, um dos principais símbolos da luta contra o racismo.

Na temporada de 2024/25, no primeiro confronto entre os times, o nervosismo falou mais alto. Provocado de forma corriqueira pelos presentes no estádio, o brasileiro não demonstrou paciência. Ele acabou expulso por acertar um soco no goleiro Dimitrievski.

