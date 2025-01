Vinícius Júnior é alvo de novo ataque racista em partida contra o Valencia

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, de 24 anos, foi alvo de um novo episódio de racismo nesta sexta-feira (3), durante a vitória do Real Madrid sobre o Valencia por 2 a 1, no Estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. Torcedores do time da casa chamaram o jogador de "macaco" (mono, em espanhol) durante a partida. O caso gerou grande repercussão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a torcida do Valencia gritando em coro "mono" (macaco, em espanhol) a cada toque de bola de Vinícius. Além disso, o jogador foi vaiado constantemente e teve suas jogadas e desarmes comemorados pela torcida adversária. O atacante reagiu de forma provocativa, fazendo o gesto de número 2 com os dedos, em referência à luta do Valencia contra o rebaixamento à segunda divisão.

O episódio atingiu o ponto crítico, aos 32 minutos do segundo tempo, quando Vinícius Júnior se envolveu em confusão com o goleiro Dimitrievski. Após o desentendimento, o árbitro César Soto Grado, com auxílio do VAR, expulsou o brasileiro, por agressão ao goleiro. A decisão gerou revolta em Vinícius, que discutiu com o árbitro e foi contido pelo zagueiro alemão Rudiger.

A reação de Vinicius depois de ser expulso por agredir o guarda-redes do Valência 😳



E lamentavelmente foi vítima de racismo mais uma vez por parte dos adeptos do Valencia 🙃pic.twitter.com/bfmpdeRPXr — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 3, 2025

Ao deixar o campo, o atacante do Real Madrid foi novamente alvo de insultos racistas, sendo chamado de "mono" pela torcida do Valencia.

O caso reviveu o episódio de maio de 2023, quando o jogador também foi atacado racialmente por torcedores do mesmo clube, gerando grande indignação e a condenação de três fãs do Valencia à prisão e proibição de ingressar em estádios.

Nas redes sociais, Vinícius Júnior se desculpou com os companheiros de time e com a torcida do Real Madrid, expressando seu pesar pelo ocorrido e reforçando a importância de combater o racismo no futebol. A situação levantou novamente o debate sobre a persistência do racismo no esporte e sua triste influência no ambiente dos estádios.

