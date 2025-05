Em falas disponíveis no documentário "Baila, Vini", da Netflix, Vini Jr. e Rodrygo falaram sobre como é a convivência com Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid e futuro comandante da Seleção Brasileira. Para ambos, trabalhar com o italiano é uma verdadeira parceria, uma vez que, mesmo com toda a sua postura mais rígida, o treinador tem facilidade em se aproximar dos seus jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Ancelotti me dá liberdade para fazer o que eu quero dentro de campo, mas sempre com responsabilidade — disse Vini.

Além de se tornar o melhor jogador do mundo Fifa em 2024, Vini Jr, sob o comando de Carlo Ancelotti, também conquistou todos os títulos possíveis no Real Madrid. Ao todo, o brasileiro subiu 11 vezes no lugar mais alto do pódio ao lado do italiano, com destaque para duas Liga dos Campeões e um Intercontinental de Clubes.

continua após a publicidade

Vini Jr recebe instruções de Carlo Ancelotti em jogo do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Menos badalado, Rodrygo, que também se consolidou no futebol europeu sob o comando de Carlo Ancelotti, fez questão de valorizar a parceria com o treinador no Real Madrid. O jogador vem passando por momento conturbado ao fim da atual temporada, sendo questionado sobre seu futuro no clube espanhol.

— Ele é um treinador que leva muito bem o vestiário. Muito mais do que parte táticas e essas coisas. Muitas vezes ele consegue ganhar o jogo na resenha — disse.

continua após a publicidade

➡️ Caso Asencio: juiz crê que jogador tinha consciência de crime contra menor de idade

Ancelotti reencontrará Vini e Rodrygo na Seleção

Ao longo da semana, Carlo Ancelotti anunciou que deixará o Real Madrid ao fim da atual temporada. Fato é que ele seguirá comandando Vini Jr e Rodrygo, já que aceitou o cargo de técnico da Seleção Brasileira. O reencontro já está marcado para a Data Fifa de junho, quando o Brasil enfrenta Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.