Vini Jr. x Valencia: relembre as polêmicas

Apesar de todas as conquistas individuais e coletivas pelo Real Madrid nos últimos anos, o brasileiro Vini Jr. trava uma batalha que vai muito além do esporte, que é contra racismo. Um dos episódios mais agravantes aconteceu em 2023, no Mestalla, contra o Valencia. Neste fim de semana, Vini voltará a enfrentar, mais uma vez, a equipe a qual lhe causou mais problemas.

Era março de 2023 e o Real Madrid visitava o Valencia por um jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. Com os nervos à flor da pele em campo, a torcida da casa abraçou o time. Como consequência, os jogadores do Real Madrid se tornaram alvos, sendo Vini Jr. o principal deles.

Responsável pelas principais jogadas do clube merengue, Vini Jr. causou, acima de tudo, medo aos torcedores do Valencia, que apelaram para o racismo. Diferente daqueles presentes nas arquibancadas, o brasileiro não se escondeu e interrompeu a partida depois de ter sido chamado de "macaco" por boa parte do estádio.

Uma grande confusão tomou conta dos gramados, com Vinicius apontando para torcedores em específico e questionando o árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea. Os jogadores do Valencia, por sua vez, tentaram acalmar a situação. O jogo terminou em 1 a 0 para o time da casa.

Vini Jr aponta para torcedor que o ofendeu de forma racista (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

O episódio causou grande repercussão. No lado negativo, jornais locais chamaram Vini Jr. de mentiroso, o apontando como um verdadeiro "Pinóquio". Na Justiça espanhola, porém, de forma inédita, três envolvidos no caso foram condenados a oito meses de prisão pela injúrias contra o brasileiro.

— Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol". Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí — celebrou Vini na época.

Mesmo com todo o rancor por parte da torcida, Vini Jr foi um dos atletas que engajou com a tragédia que tomou conta da cidade em outubro do ano passado. Em virtude das fortes chuvas, 92 pessoas vieram a óbito em Valencia. Partidas da equipe tiveram que ser adiadas, incluindo duelo contra o Real Madrid.

Silêncio em meio a show de Vini Jr

Na primeira partida entre as equipes no Mestalla desde a polêmica, Vini Jr optou por responder da melhor maneira possível: em campo. O brasileiro foi o grande destaque do jogo, marcando dois gols no empate por 2 a 2. Na comemoração de um deles, o camisa 7 fez o gesto de punho cerrado, um dos principais símbolos da luta contra o racismo.

Vini Jr celebrando gol contra o Valencia (Foto: Jose Jordan / AFP)

Expulsão de Vini Jr contra o Valencia em 2025

Em duelo válido pelo primeiro turno da atual temporada de La Liga, Vini retornou ao Mestalla. Dessa vez, novo episódio em que o nervosismo falou mais alto. Provocado de forma corriqueira pelos presentes no estádio, o brasileiro não demonstrou paciência. Ele acabou expulso por acertar um sono no goleiro Dimitrievski.

Próximo jogo entre Vini Jr. e Valencia

Pela última vez na temporada, Vini e Valencia se reencontram neste sábado (5), para mais um duelo válido por La Liga. A partida será realizada no Santiago Bernabéu, onde o Real não perde para Los Ches desde 2008. A bola rola a partir das 10h15 (de Brasília).