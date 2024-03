O Real Madrid empatou com o Valencia por 2 a 2 no Estádio Mestalla, em jogo válido pela 27ª rodada de La Liga. O destque do jogo foi Vini Júnior, não apenas pelos dois gols marcados no jogo (aos 50 do primeiro tempo e aos 31 do segundo), mas pela coragem de comemorar um dos gols com um festo antirracista em frente à torcida do Valencia, que o ofendeu em jogo da última temporada.