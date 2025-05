A vitória do Real Madrid sobre o Mallorca, pela 36ª rodada de La Liga, cancelou literalmente a festa do Barcelona pela conquista. Os catalães, líderes da competição, tinham as mãos na taça até os 50 minutos do segundo tempo no Santiago Bernabéu, mas o gol do jovem Jacobo Ramón, que garantiu o triunfo merengue por 2 a 1, adiou a celebração.

Um grupo de torcedores blaugranas estava presente na Fonte de Canaletas, ponto de encontro popular dos locais, e acompanhava, por meio de diversos dispositivos, a reta final do duelo na capital. O tento de Jacobo, porém, levou a um clima de melancolia no centro turístico.

Um dos aficionados, inclusive, chega a afirmar que voltaria nesta quinta-feira (15). O Barça entra em campo diante do Espanyol, no famoso Dérbi da Catalunha, e pode garantir o título diante do rival.

👀 Veja a reação de torcedores do Barcelona após gol do Real Madrid

No último domingo (11), Barcelona e Real Madrid fizeram um clássico crucial para a reta final do Campeonato Espanhol. Mesmo abrindo 2 a 0, a equipe de Carlo Ancelotti sucumbiu ao time iluminado de Hansi Flick, e foi derrotada por 4 a 3 em Montjuïc.

O resultado positivo deixou os Blaugranas a apenas uma vitória da segunda conquista em três anos. Basta, para isso, um simples triunfo sobre o Espanyol nesta quinta-feira (15) para assegurar o troféu. A bola rola no RCDE Stadium às 16h30 (de Brasília).

