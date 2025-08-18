Vai ou fica? Técnico do West Ham define futuro de Lucas Paquetá

O Sunderland venceu o West Ham por 3 a 0, no sábado (16), no Stadium of Light, em Sunderland (ING), pela primeira rodada da Premier League. Do lado derrotado, Lucas Paquetá buscou assumir o papel de válvula de escape, porém sem êxito. Com o futuro ainda indefinido, o técnico da equipe londrina, Graham Potter, segue contando com o brasileiro como peça fundamental para o restante da temporada. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação, inclusive, contradiz a notícia publicada pelo mesmo jornalista na última sexta-feira (15), de que o camisa 10 estaria analisando opções de saída ainda nesta janela de transferências. Veja o post abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: Graham Potter deixou claro ao West Ham seu desejo de manter Lucas Paquetá. Potter também falou com o jogador que ele vem considerando propostas há semanas, com total confiança do técnico do West Ham.

No clube londrino desde 2022 e com vínculo por mais duas temporadas, Paquetá é, quando está em campo, o jogador mais técnico do meio-campo, com versatilidade para atuar como segundo volante, meia-atacante e até mesmo pelas pontas, se necessário.

continua após a publicidade

O nome do ex-Flamengo já foi listado no Manchester City. O central foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola em 2023, e as conversas chegaram a ser iniciadas entre as partes. Todavia, com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram, com os Cityzens escolhendo esperar pelo fim das investigações.

Com as apurações em andamento, as seguidas comissões técnicas da Seleção Brasileira optaram por não convocar o atleta. Em diferentes períodos, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti deixaram o camisa 10 dos Hammers fora de listas por conta do caso de manipulações, mas deixaram claro que ainda contavam com seu futebol.

Caso Paquetá ⚖️

Apesar de ter sido absolvido pela Football Association (FA), que rege o futebol inglês, Paquetá foi considerado culpado por não ter contribuído com as investigações, deixando de fornecer informações solicitadas. A pena pela conduta ainda não foi divulgada; espera-se uma multa financeira, que pode ou não ser arcada pelo West Ham.

A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.