menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Hansi Flick bloqueia viagem de jogadores do Barcelona ao Brasil; entenda

Equipe sub-20 catalão disputará o Intercontinental sub-20 no Maracanã

FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-BARCELONA
imagem cameraHansi Flick, técnico do Barcelona, na temporada 2025/26 (Foto: Jaime Reina/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
09:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hansi Flick, conhecido por seu perfil rigoroso à beira do campo, tomou uma decisão que repercutiu nos bastidores do Barcelona. O treinador vetou a participação de jovens jogadores do elenco principal na final do Intercontinental Sub-20, contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A situação foi publicada pelo jornal "Sport", da Catalunha.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A delegação catalã embarca para o Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (19) e permanecerá em solo brasileiro até o domingo (24), realizando treinamentos no CT do Fluminense entre quarta (20) e sexta-feira (22).

continua após a publicidade

Apesar de o clube ter à disposição um elenco sub-20 de altíssimo nível, a coincidência de datas com a partida entre Levante e Barcelona, válida pelo La Liga, inviabilizou a convocação de jogadores considerados fundamentais para o time principal, como Lamine Yamal e Pau Cubarsí, inegociáveis para Flick.

Outros nomes que chegaram a ser cogitados para integrar o grupo, como Dro, Toni, Guille e Jofre — que atualmente também treinam com a equipe profissional —, foram vetados pelo próprio técnico alemão, segundo apuração do portal catalão. A decisão foi motivada por questões administrativas, além da necessidade de manter opções disponíveis em meio às pendências de inscrição no elenco principal. Atualmente, há indefinições sobre os registros de Gerard Martín, Roony Bardghji e Wojciech Szczęsny, o que levou a comissão técnica a adotar uma postura de cautela diante da proximidade dos compromissos oficiais.

continua após a publicidade

O que é o Intercontinental? 🌎🏆

A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.

Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FINAL MUNDIAL SUB20, FLAMENGO X OLIMPYACOS
Felipe Teresa, autor do gol da vitória do Intercontinental sub-20 de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias