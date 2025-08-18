Hansi Flick, conhecido por seu perfil rigoroso à beira do campo, tomou uma decisão que repercutiu nos bastidores do Barcelona. O treinador vetou a participação de jovens jogadores do elenco principal na final do Intercontinental Sub-20, contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A situação foi publicada pelo jornal "Sport", da Catalunha.

A delegação catalã embarca para o Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (19) e permanecerá em solo brasileiro até o domingo (24), realizando treinamentos no CT do Fluminense entre quarta (20) e sexta-feira (22).

Apesar de o clube ter à disposição um elenco sub-20 de altíssimo nível, a coincidência de datas com a partida entre Levante e Barcelona, válida pelo La Liga, inviabilizou a convocação de jogadores considerados fundamentais para o time principal, como Lamine Yamal e Pau Cubarsí, inegociáveis para Flick.

Outros nomes que chegaram a ser cogitados para integrar o grupo, como Dro, Toni, Guille e Jofre — que atualmente também treinam com a equipe profissional —, foram vetados pelo próprio técnico alemão, segundo apuração do portal catalão. A decisão foi motivada por questões administrativas, além da necessidade de manter opções disponíveis em meio às pendências de inscrição no elenco principal. Atualmente, há indefinições sobre os registros de Gerard Martín, Roony Bardghji e Wojciech Szczęsny, o que levou a comissão técnica a adotar uma postura de cautela diante da proximidade dos compromissos oficiais.

O que é o Intercontinental? 🌎🏆

A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.

Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.

