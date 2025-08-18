Imprensa europeia repercute Botafogo 0x1 Palmeiras: ‘Golpe de realidade’
Equipe paulista mantém sequência positiva na liga nacional
O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, neste domingo (17), em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Glorioso, mesmo sem todos os titulares, perdeu chances claras no primeiro tempo, enquanto o Palestra foi letal com Felipe Anderson em sua primeira oportunidade. A partida ganhou espaço na mídia internacional especializada.
O jornal "As", da Espanha, classificou o confronto como um "golpe de realidade" para o jovem técnico do Botafogo, Davide Ancelotti. Confira abaixo a repercussão no veículo, em matéria assinada pelo jornalista Jaime Esteban.
Tradução: Golpe de realidade para Davide Ancelotti (título). O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em uma partida que dominou completamente, mas não conseguiu traduzir isso em ação. Suas chances de vencer o Brasileirão estão diminuindo (subtítulo).
— Essa derrota é um banho de água fria para o time de Davide Ancelotti , pois o afasta da briga pelo título do Brasileirão. O Fogão se viu lutando pelo título após a contratação do italiano, mas esta partida contra um dos principais concorrentes, junto com Flamengo e Cruzeiro, mostra que o time não está pronto para brigar pelo campeonato. Talvez a falta de grandes nomes ou contratações seja um dos motivos pelos quais o técnico italiano não tem recursos para competir com times que contam com jogadores como Vitor Roque, Saúl ou Samuel Lino em suas fileiras — publicou o "As".
E agora? ⚽
Pensando na Libertadores, Ancelotti poupou titulares no Botafogo. O Palmeiras, por sua vez, também teve mudanças, e foi justamente Felipe Anderson, que voltou a iniciar uma partida entre os onze iniciais, o autor do gol do jogo. Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão; a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O Verdão é o vice-líder, com 39 pontos; o Alvinegro é o quinto colocado, com 29.
