Imprensa europeia repercute Botafogo 0x1 Palmeiras: ‘Golpe de realidade’

Equipe paulista mantém sequência positiva na liga nacional

BRASILEIRO A 2025, BOTAFOGO X PALMEIRAS
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
08:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, neste domingo (17), em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Glorioso, mesmo sem todos os titulares, perdeu chances claras no primeiro tempo, enquanto o Palestra foi letal com Felipe Anderson em sua primeira oportunidade. A partida ganhou espaço na mídia internacional especializada.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "As", da Espanha, classificou o confronto como um "golpe de realidade" para o jovem técnico do Botafogo, Davide Ancelotti. Confira abaixo a repercussão no veículo, em matéria assinada pelo jornalista Jaime Esteban.

Jornal "As" sobre a partida entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Golpe de realidade para Davide Ancelotti (título). O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em uma partida que dominou completamente, mas não conseguiu traduzir isso em ação. Suas chances de vencer o Brasileirão estão diminuindo (subtítulo).

— Essa derrota é um banho de água fria para o time de Davide Ancelotti , pois o afasta da briga pelo título do Brasileirão. O Fogão se viu lutando pelo título após a contratação do italiano, mas esta partida contra um dos principais concorrentes, junto com Flamengo e Cruzeiro, mostra que o time não está pronto para brigar pelo campeonato. Talvez a falta de grandes nomes ou contratações seja um dos motivos pelos quais o técnico italiano não tem recursos para competir com times que contam com jogadores como Vitor Roque, Saúl ou Samuel Lino em suas fileiras — publicou o "As".

E agora? ⚽

Pensando na Libertadores, Ancelotti poupou titulares no Botafogo. O Palmeiras, por sua vez, também teve mudanças, e foi justamente Felipe Anderson, que voltou a iniciar uma partida entre os onze iniciais, o autor do gol do jogo. Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão; a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O Verdão é o vice-líder, com 39 pontos; o Alvinegro é o quinto colocado, com 29.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

felipe anderson
Felipe Anderson, do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

