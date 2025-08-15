Lucas Paquetá pode deixar o West Ham nas próximas semanas. O brasileiro, inocentado das acusações de manipulação de apostas esportivas após dois anos de investigação, analisa possíveis opções fora do clube ainda neste mercado de transferências. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Ainda não há propostas na mesa do meio-campista, que lidou com o processo ao longo do tempo. Todavia, com o interesse de um movimento ganhando força, é possível que haja aproximações de clubes europeus até o Deadline Day, previsto para o primeiro dia de setembro.

O nome de Paquetá foi listado no Manchester City. O central foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola em 2023, e as conversas chegaram a ser iniciadas entre as partes. Todavia, com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram, com os Cityzens escolhendo esperar pelo fim das investigações.

Com as apurações em andamento, as seguidas comissões técnicas da Seleção Brasileira optaram por não convocar o atleta. Em diferentes períodos, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti deixaram o camisa 10 dos Hammers fora de listas por conta do caso de manipulações, mas deixaram claro que ainda contavam com seu futebol.

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)

👀 Lucas Paquetá ainda não está 100% livre de pena no West Ham

Apesar de ter sido absolvido pela Football Association (FA), que rege o futebol inglês, Paquetá foi considerado culpado por não ter contribuído com as investigações, deixando de fornecer informações solicitadas. A pena pela conduta ainda não foi divulgada; espera-se uma multa financeira, que pode ou não ser arcada pelo West Ham.

A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

