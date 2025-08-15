menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Lucas Paquetá analisa saída do West Ham ainda nesta janela, diz jornalista

Brasileiro foi inocentado de acusações de envolvimento com manipulações de apostas esportivas

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton
imagem cameraLucas Paquetá em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
15:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lucas Paquetá pode deixar o West Ham nas próximas semanas. O brasileiro, inocentado das acusações de manipulação de apostas esportivas após dois anos de investigação, analisa possíveis opções fora do clube ainda neste mercado de transferências. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Olheiro Lance!: cinco destinos para Lucas Paquetá após ser inocentado do caso das apostas

Ainda não há propostas na mesa do meio-campista, que lidou com o processo ao longo do tempo. Todavia, com o interesse de um movimento ganhando força, é possível que haja aproximações de clubes europeus até o Deadline Day, previsto para o primeiro dia de setembro.

O nome de Paquetá foi listado no Manchester City. O central foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola em 2023, e as conversas chegaram a ser iniciadas entre as partes. Todavia, com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram, com os Cityzens escolhendo esperar pelo fim das investigações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com as apurações em andamento, as seguidas comissões técnicas da Seleção Brasileira optaram por não convocar o atleta. Em diferentes períodos, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti deixaram o camisa 10 dos Hammers fora de listas por conta do caso de manipulações, mas deixaram claro que ainda contavam com seu futebol.

continua após a publicidade
Lucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)

👀 Lucas Paquetá ainda não está 100% livre de pena no West Ham

Apesar de ter sido absolvido pela Football Association (FA), que rege o futebol inglês, Paquetá foi considerado culpado por não ter contribuído com as investigações, deixando de fornecer informações solicitadas. A pena pela conduta ainda não foi divulgada; espera-se uma multa financeira, que pode ou não ser arcada pelo West Ham.

A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias