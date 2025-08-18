menu hamburguer
Futebol Internacional

Estreia de ex-Botafogo na Premier League é marcada por acidente; veja

Lance aconteceu na comemoração do primeiro gol da partida

FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD
imagem cameraNottingham Forest 3x1 Brentford: primeira rodada da Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
08:14
O Nottingham Forest iniciou a temporada 2025/26 da Premier League com o pé direito do interminável Chris Wood. Após uma campanha sólida no último campeonato, a equipe comandada por Nuno Espírito Santo venceu o Brentford por 3 a 1, no domingo, em casa. O atacante neozelandês marcou dois gols, assim como o reforço Dan Ndoye — ambos anotados ainda na primeira etapa. O Brentford descontou com o brasileiro Igor Thiago, em cobrança de pênalti.

No lance do primeiro gol da partida, a comemoração foi tão intensa que o preparador de goleiros do Forest, Rui Barbosa, acabou se ferindo ao bater a cabeça no banco de reservas. O impacto exigiu a aplicação de seis pontos no local. A equipe médica do clube prestou atendimento imediato e controlou a situação sem maiores complicações.

— Ele levou seis pontos! Foi um ponto feio. Um ponto feio. Ele estava tonto — disse Nuno Espírito Santo.

A partida marcou ainda a estreia oficial de Igor Jesus pelo clube inglês. O ex-atacante do Botafogo entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo. Outro ex-jogador do Glorioso, o zagueiro Jair, não foi utilizado na partida.

igor jesus
Igor Jesus, ex-Botafogo, em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Instagram @igorjesus0)

Como foi a partida? ⚽

O Nottingham Forest construiu o placar ainda no primeiro tempo. Wood abriu o marcador ao aproveitar uma disputa aérea na área e finalizar com precisão após a sobra cair em seus pés. O segundo gol veio com Ndoye, que apareceu nas costas da defesa para completar de cabeça um cruzamento vindo da esquerda. Pouco depois, o camisa 11 voltou a marcar: interceptou uma saída errada do Brentford, avançou com liberdade, driblou o goleiro e finalizou para o gol vazio, consolidando a vantagem dos mandantes.

O Brentford descontou aos 33' da segunda etapa. Após disputa dentro da área, Ibrahim Sangaré tocou a bola com o braço, e o árbitro assinalou pênalti para os visitantes. Na cobrança, Igor Thiago finalizou no centro do gol, enquanto o goleiro Matz Sels se deslocou para o lado direito.

