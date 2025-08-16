Com Paquetá, West Ham é derrotado para o Sunderland na Premier League

O Sunderland venceu o West Ham por 3 a 0, neste sábado (16), no Stadium of Light, em Sunderland (ING), pela primeira rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Mayenda, Ballard e Isidor, trio de atletas que estavam no clube na última temporada. Com o resultado, os mandantes estreiam com três pontos na competição e chegam na liderança da competição, enquanto os Hammers entram na zona de rebaixamento.

O jogo também foi marcado pela presença de Lucas Paquetá, absolvido da acusação de envolvimento em apostas esportivas, que enfrentou por dois anos. O meia brasileiro havia sido acusado de má conduta com apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023, mas a Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.

Como foi o jogo entre Sunderland e West Ham?

Sunderland e West Ham fizeram um primeiro tempo morno, com poucas oportunidades de gol. Mesmo com uma janela de transferências movimentadas, o clube mandante viu dificuldades para se impor no jogo e viu os Hammers tomarem a bola na maior parte do tempo. Porém, mesmo com certa superioridade, a equipe de Graham Potter não balançou as redes e ambos foram ao intervalo no 0 a 0.

Sunderland vence West Ham em rodada de abertura da Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

Na etapa final, a partida ficou movimentada. O Sunderland abriu o placar com Mayenda, que recebeu cruzamento certeiro de Alderete na ala esquerda e abriu o placar em cabeceio no canto esquerdo do goleiro Hermansen. Aos 73 minutos, a jogada se repetiu no lado oposto do campo: Adingra lançou para o zagueiro Ballard subir sozinho e ampliar no Stadium of Light.

Nos acréscimos, o Sunderland fechou a estreia perfeita depois de oito anos longe da Premier League. Em grande estilo e contra-ataque fulminante, os Black Cats abriram 3 a 0 com golaço de Wilson Isidor.

O que vem por aí?

Agora, o West Ham se prepara para receber o Chelsea, na próxima sexta (22), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. Do outro lado, o Sunderland, que conseguiu acesso da segunda divisão na temporada passada, visita o Burnley no sábado (23), às 11h.

