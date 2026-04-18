United vence Chelsea com gol de Matheus Cunha; Estêvão sofre lesão e preocupa Seleção

O sábado (18) de Premier League em Stamford Bridge terminou com um resultado que contrasta com o que se viu dentro de campo. Em um clássico marcado por um domínio territorial do Chelsea, o Manchester United foi cirúrgico e garantiu a vitória por 1 a 0, graças a um golaço de Matheus Cunha. O dia, porém, foi de alerta máximo para a Seleção Brasileira: o jovem Estêvão deixou o gramado precocemente, com suspeita de lesão muscular.

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Como foi a partida entre Chelsea e Manchester United?

O Chelsea impôs um domínio absoluto em Stamford Bridge praticamento todo o primeiro tempo, aproveitando-se de uma defesa do Manchester United bastante mexida, sem Maguire, suspenso, e com os desfalques por lesão de De Ligt e Leny Yoro. Os Blues criaram as melhores oportunidades desde o apito inicial, mas o clima de euforia sofreu um duro golpe aos 11 minutos. Em um contra-ataque, Estêvão disparou em velocidade e, mesmo após um pequeno tropeço que desequilibrou sua corrida, conseguiu finalizar contra o gol. No entanto, o brasileiro sentiu imediatamente a parte posterior da coxa logo após o chute; percebendo a gravidade, o técnico Liam Rosenior agiu rápido e promoveu a entrada de Alejandro Garnacho.

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Estêvão sofreu uma lesão durante a partida da Premier League entre Chelsea e Manchester United (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Mesmo com a mudança forçada, o ritmo do time da casa não caiu, mantendo o controle total das ações diante de um United acuado. A pressão do Chelsea continuou intensa e quase resultou em gol aos 37 minutos, quando Liam Delap chegou a balançar as redes, mas teve o lance anulado pela arbitragem. Apesar da insistência do Chelesa, foi o United que abriu o placar do jogo. Após uma bela jogada individual de Bruno Fernandes pela direita, o meia cruzou com perfeição para a área, encontrando Matheus Cunha. O brasileiro finalizou com categoria, acertando o ângulo do goleiro Sánchez no final do primeiro tempo.

Jorrel Hato, controla a bola durante a partida da Premier League entre Chelsea e Manchester United (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Se o primeiro tempo foi de domínio absoluto dos Blues, e a segunda etapa não foi diferente. Logo nos minutos iniciais, em um contra-ataque veloz, Liam Delap quase igualou o marcador: após cruzamento preciso, o atacante subiu sozinho e deu uma bela cabeçada, vendo a bola explodir caprichosamente na trave de Stamford Bridge. Pouco depois, em uma jogada de ataque do United, a bola sobrou perto da área e Bruno Fernandes tentou o passe para Matheus Cunha, mas a bola desviou no zagueiro do Chelsea, obrigando o goleiro espanhol dos Blues a trabalhar pesado para evitar o 2 a 0.

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O Chelsea não se entregou e, aos 66 minutos, por pouco não igualou o marcador: o zagueiro francês Wesley Fofana subiu após escanteio e também carimbou a trave de Lammens. O jogo seguiu aberto e tenso até o apito final, mas o Manchester United conseguiu segurar o resultado, saindo de Londres com três pontos preciosos na bagagem.