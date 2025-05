As equipes já estão escaladas para a grande decisão da Copa da Rússia, que acontece nesta quarta-feira (14), às 13h30 (de Brasília), entre CSKA e Zenit, na Arena VEB, em Moscou. Do lado do Zenit, o treinador Sergey Semak tomou a decisão de barrar Luiz Henrique do time titular. Já do lado do CSKA, Marko Nikolić optou por utilizar o brasileiro Moisés pela lateral esquerda. No jogo de ida, o Zenit venceu o CSKA por 2 a 0 com boa atuação de Luiz Henrique, e pode até perder por um gol de diferença para ser campeão.

O CSKA entra em campo com Torop; Kellven, Diveev, Rocha, Moisés; Kislyak, Bistrović; Oblyakov, Pjanić, Koita; Gaich.

Por outro lado, o Zenit vem a campo com Adamov; Douglas Santos, Alip, Nino, Erakovic; Barrios, Akhmetov, Glushenkov; Pedro, Mostovoy e Cassierra.

Luiz Henrique projeta confronto do Zenit contra o CSKA

No jogo de ida da final da Copa da Rússia, no dia 30 de abril, o Zenit deu um passo importante em direção ao título e venceu o CSKA por 2 a 0. A partida teve protagonismo de jogadores brasileiros, como Luiz Henrique, pelo Zenit - que sofreu o pênalti do segundo gol - e Moisés, pelo CSKA - que se destacou como líder defensivo da equipe de Moscou. Para Luiz Henrique, o confronto ainda está aberto, apesar da boa vantagem.

Luiz Henrique começa no banco nesta quarta-feira (14) pelo Zenit para enfrentar o CSKA (Reprodução: Luiz Henrique)

— Esse jogo contra o CSKA foi difícil, mas eu fui bem, nossa equipe foi bem. Creio que o jogo de volta vai ser muito difícil, já me falaram que na casa deles é muita pressão. A torcida joga muito com os jogadores e, como é um clássico, os jogadores vão querer ganhar de qualquer jeito. Mas vamos dar o nosso melhor, como fizemos no primeiro jogo. Com os pés no chão, com a nossa humildade para que a gente possa garantir a vitória — analisou o ex-jogador do Botafogo.

