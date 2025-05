Guerra, clima e idioma: lateral detalha adaptação à Rússia

Vivendo grande momento na Rússia, Moisés, ex-Internacional, Bahia e Botafogo, conversou com exclusividade com o Lance!, e falou sobre a sua trajetória no CSKA Moscou, além de explicar como foi sua adaptação ao país em meio à guerra com a Ucrânia. Entre boicotes aos clubes e possíveis perigos com o conflito, o lateral destacou que a vivência no país não tem sido como muitos imaginam.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde quando a guerra da Rússia e Ucrânia explodiu, a liga russa tem sofrido sanções. Uma das punições aplicada à União Russa de Futebol foi o banimento dos clubes de competições intercontinentais. Isto significa que, equipes que tinham vagas garantidas em torneios europeus, como CSKA, Zenit, Spartak, Lokomotiv e Dínamo, iriam ficar de fora da Champions League, Europa e Conference League.

continua após a publicidade

Para Moisés, que atua na Rússia desde o fim de 2022, a guerra afetou principalmente a visibilidade da Liga Russa. Mesmo com os esforços do país em expandir o futebol nacional no cenário europeu - visto os patrocínios da Gazprom na Champions - tudo foi por água abaixo com o início do conflito. Entretanto, apesar de haver banimento dos clubes, para o jogador, a liga russa ainda é muito atrativa.

- Essa relação política acaba afetando os nossos campeonatos. A gente fica afastado do continente por não jogar uma Champions, Europa e Conference League. A visibilidade acaba sendo um pouco menor, só que, por outro lado, o futebol russo ainda é muito conhecido e visado. Muitos grandes jogadores já jogaram e saíram daqui - afirmou Moisés.

continua após a publicidade

A guerra tem atrapalhado?

Para além das punições a clubes e a liga russa, Moisés também comentou sobre como é viver em um país em meio à guerra. O brasileiro afirmou que, ao contrário do senso comum, a vida fora de campo na Rússia tem sido muito tranquila e segura, e os reflexos do conflito do país não têm afetado na privacidade da população.

Moisés chegou ao CSKA em 2022 e já fez mais de 100 jogos pelo clube (Foto: Divulgação/CSKA)

- A vida aqui é muito tranquila. Não tem guerra aqui dentro, é muito seguro. Faz quase três anos que estou aqui e nunca vi nenhum tipo de violência. Antes da minha vinda, fiquei inseguro, um pouco com pé atrás porque não sabia a situação do país estando de fora. Perguntei a amigos e companheiros do futebol que atuavam aqui, o Malcom, o Wanderson... Eles falaram que estavam tranquilos. A família ficava com medo, mas depois que chegaram aqui, viram que estavam tudo tranquilo - disse Moisés sobre a segurança do país em meio a guerra.

Jogando do outro lado do mundo, Moisés se adaptou bem e é xodó dos fãs

Mesmo com o impacto cultural, e de certa forma, futebolístico, Moisés não teve dificuldades em se adaptar ao clube e tem sido destaque no CSKA. O jogador acumula 7,17 de nota, conforme o Sofascore, e é o quinto jogador mais bem ranqueado na equipe. Na última semana, o brasileiro completou 100 jogos com a camisa do clube, entrando em uma seleta lista de jogadores que alcançaram a marca. A postagem de comemoração feito pelo time nas redes sociais escancarou o carinho que os torcedores têm pelo jogador, pois diversos comentários feitos por fãs mostraram a idolatria que oo brasileiro tem recebido no clube.

- Fico muito feliz com o carinho que a torcida do CSKA tem por mim. Eu respeito muito e o amor é recíproco. Acho que isso é um fruto da minha entrega dentro de campo, sempre dou meu máximo pela camisa do CSKA. Mas fico feliz pelo reconhecimento - afirmou Moisés.

Moisés comemorando os 100 jogos pelo CSKA Moscou (Foto: Divulgação/Instagram)

Moisés pelo CSKA Moscou:

⚽101 jogos (97 titular)

🥅5 gols

📤3 assistências

🎩56 passes decisivos

👟29% acerto no cruzamento

🧱52 interceptações

🌐140 desarmes

💢639 bolas recuperadas

💫54% eficiência nos duelos

🟨21 cartões amarelos

Saudades do Brasil e futuro na carreira

Sobre seu futuro, o brasileiro afirmou garantiu que, apesar de ter contrato com o CSKA, as portas para uma possível volta para o Brasil estão abertas. Ele afirmou que o mercado do futebol seja dinâmico, e, por isso, ouviria propostas, caso chegasse alguma. Entretanto, Moisés se sente feliz no clube e o foco está em defender a camisa do clube russo.

- Tenho cerca de um ano e meio de contrato com o CSKA. Hoje defender o time é meu principal objetivo, só que, sabemos como é o futebol, que é muito dinâmico e tudo pode acontecer e temos que se atentar ao mercado. Hoje estou no CSKA, o amanhã pertence a Deus, e por isso foco em trabalhar no hoje. Se tiver algum interesse de outros clubes, a gente senta e conversa.

Moisés em ação pelo CSKA Moscou (Foto: Divulgação/Instagram)

É claro que, com a extrema diferença cultural, Moisés sentiu o impacto de ter que sair do "arroz e feijão" do Brasil e partir para o "borscht", a sopa de beterraba e tomate, tradicional na Rússia. Perguntado sobre se sente saudades, o jogador afirmou que sente, mas está muito adaptado ao país.

- Sinto muita saudade, somos brasileiros. Mas estamos muito bem adaptados: eu, minha esposa e minha família. Aqui é muito seguro, gostamos muito daqui e tem muitas coisas parecidas com o Brasil aqui. A gente tenta ao máximo se adaptar, mas é claro que a gente saudades, principalmente da família. A gente até recebe visitas familiares para tentar equilibrar, mas o Brasil faz muita falta - disse o lateral Brasileiro.