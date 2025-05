Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando neste domingo (11) pela 35ª rodada de La Liga. Até aqui, virada do Barcelona, que vence por 4 a 3. Os torcedores nem esperaram o fim do jogo para criticar um jogador titular do Real.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Lucas Vázquez, que já vive um momento conturbado, perdeu a bola no campo de defesa e o Barcelona marcou o quarto gol com Raphinha. Imediatamente após o lance, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja o lance e a reação dos torcedores abaixo.

Veja o lance e as críticas dos torcedores a Lucas Vasquez, titular do Real Madrid contra o Barcelona

Um técnico que escala o LUCAS VASQUEZ e ainda põe ele de capitão não pode nem voltar do intervalo. pic.twitter.com/c5FHVP5d3R — Vini (@viniesportes) May 11, 2025

Ex-árbitro aponta erro de arbitragem em Barcelona x Real Madrid

O jogão entre Barcelona x Real Madrid, além de muitos gols, já têm algumas polêmicas de arbitragem. Aos 14 minutos do primeiro tempo, no segundo gol do Real Madrid, marcado por Mbappe, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon flagrou um erro de arbitragem na transmissão da ESPN. Segundo ele, no começo da jogada, Lamine Yamal sofreu uma falta.

Em campo, o árbitro não apontou a infração e validou o gol, e o VAR também não recomendou revisão. Veja a fala do especialista abaixo em Barcelona x Real Madrid.

-Falta. Yamal dribla um que fica para trás, o segundo é o Valverde e ele dribla, e o Valverde, com o braço, empurra o Yamal. Isso é falta. O gol é irregular, porque o Real teve verticalidade na jogada. O VAR deveria chamar o árbitro para rever, porque a falta aconteceu.