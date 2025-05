Yamal, do Barcelona, alcança feito inédito em El Clásico

Mais um para coleção! O clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela 35º rodada da La Liga, foi marcado por muitos gols, recordes batidos e um feito inédito do Lamine Yamal.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após marcar o segundo gol do Barcelona na primeira etapa da partida, Yamal, de apenas 17 anos, se tornou o primeiro menor de idade a marcar três gols no famoso El Clásico.

continua após a publicidade

Relembre os gols do Yamal no El Clásico

O primeiro gol de Yamal contra o Real Madrid foi em partida válida pela La Liga, em outubro de 2024. O jogador marcou o 3º gol da vitória do Barcelona por 4 a 0.

Em outra vitória insana, dessa vez pela final da Supercopa da Espanha, Yamal marcou mais uma vez contra o Real. Em janeiro de 2025, o espanhol abriu o placar na vitória do Barça por 5 a 2.

continua após a publicidade

O terceiro e último gol do atleta em um El Clásico aconteceu na partida deste domingo (11). Aos 32 minutos do 1º tempo, Yamal marcou o 2º gol do Barcelona e alcançou o feito inédito.

Yamal, do Barcelona, imita Cristiano Ronaldo em El Clásico

Na primeira etapa da partida deste domingo (11) entre Barcelona e Real, o ponta-direita marcou um belo gol que empatou o jogo em 2 a 2 no momento, mas a comemoração chamou ainda mais a atenção.

Ao partir para a celebração, o jovem de 17 anos fez o famoso gesto de "calma, eu estou aqui". O movimento é típico de Cristiano Ronaldo, ídolo merengue, e foi criado justamente em um clássico entre os dois gigantes do futebol espanhol.