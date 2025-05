Antes do El Clásico, Barcelona esgota coleção com Travis Scott

O Barcelona anunciou, na manhã deste sábado (10), que a coleção entre o clube e o rapper Travis Scott está oficialmente esgotada. A parceria foi revelada no início de maio e irá estampar o uniforme do Barça no El Clásico, que acontece no próximo domingo (11), às 11h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na rede social X, antigo twitter, o perfil oficial do Barcelona publicou que a coleção entre o clube e Scott já teve todos os itens vendidos. Além do uniforme dos jogadores, também estavam a venda peças exclusivas como jaquetas, camisetas, bonés, shorts e até uma bola retrô.

A coleção é a sexta colaboração artística promovida pela plataforma de streaming desde o início da parceria com o Barça em 2022. Antes de Travis, já tiveram o privilégio de figurar no uniforme catalão nomes como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e Coldplay.

continua após a publicidade

Como estampa, está o símbolo do selo "Cactus Jack", criado pelo músico. O emblema estará presente no uniforme do time masculino para o jogo contra o Real Madrid, neste domingo (11), e também será utilizado pela equipe feminina no dia 18, em partida da Liga F.

Veja fotos da camisa do Barcelona em parceria com Travis Scott

O selo "Cactus Jack" pertence à marca pessoal de Travis Scott, e estampará a camisa do Barcelona no El Clásico (Foto: Divulgação/Barcelona)

Com mais de 68 milhões de ouvintes mensais e cinco músicas no Billions Club do Spotify — como "SICKO MODE", "goosebumps" e "FE!N" - Travis Scott é uma das maiores potências da música global. O astro norte-americano é conhecido por fundir diferentes estilos como rap, trap e hip-hop alternativo, e também por sua marca multifacetada, que vai de gravadora a linha de roupas.

continua após a publicidade

- El Clásico é um momento que o mundo inteiro acompanha. Juntar meu universo ao do Spotify e do Barcelona vai além de estampar o Cactus Jack na camisa. É sobre fundir som e esporte - disse o rapper.

Rapper faz show exclusivo antes de El Clásico

Neste sábado (11), antes da partida entre Barcelona e Real Madrid, Travis Scott também se apresentará na cidade como parte da campanha. O artista fará um show em um local icônico de Barcelona. A apresentação será exclusiva para fãs selecionados via Spotify.