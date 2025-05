Barcelona anuncia camisa em parceria com Travis Scott; veja fotos

O Barcelona anunciou oficialmente nesta sexta-feira (2) que o rapper Travis Scott será o próximo artista a estampar a camisa do clube em parceria com o Spotify. O símbolo do selo "Cactus Jack", criado pelo músico, estará presente no uniforme do time masculino para o El Clásico contra o Real Madrid, no dia 11 de maio, e também será utilizado pela equipe feminina no dia 18, em partida da Liga F.

O selo "Cactus Jack" pertence à marca pessoal de Travis Scott, e estampará a camisa do Barcelona no El Clásico (Foto: Divulgação/Barcelona)

Essa será a sexta colaboração artística promovida pela plataforma de streaming desde o início da parceria com o Barça em 2022. Antes de Travis, já tiveram o privilégio de figurar no uniforme catalão nomes como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e Coldplay.

Com mais de 68 milhões de ouvintes mensais e cinco músicas no Billions Club do Spotify — como "SICKO MODE", "goosebumps" e "FE!N" - Travis Scott é uma das maiores potências da música global. O astro norte-americano é conhecido por fundir diferentes estilos como rap, trap e hip-hop alternativo, e também por sua marca multifacetada, que vai de gravadora a linha de roupas.

- El Clásico é um momento que o mundo inteiro acompanha. Juntar meu universo ao do Spotify e do Barcelona vai além de estampar o Cactus Jack na camisa. É sobre fundir som e esporte - disse o rapper.

Show exclusivo em Barcelona e visita anterior

Pela primeira vez, o artista escolhido para estampar a camisa também se apresentará na cidade como parte da campanha. No dia 10 de maio, véspera do Clásico, Travis Scott fará um show em um local icônico de Barcelona. A apresentação será exclusiva para fãs selecionados via Spotify.

- Como fã de Travis e alguém que valoriza estilo, essa colaboração é forte. Ver o logo Cactus Jack na nossa camisa e fazer parte desse cruzamento entre futebol, moda e música é inspirador - afirmou Jules Koundé, defensor do Barcelona

Essa não será a primeira conexão de Travis Scott com a cultura catalã. Em 2023, durante o lançamento do álbum "Utopia", o artista gravou o videoclipe da faixa "SIRENS" em Tarragona, com a participação dos tradicionais Castellers - grupos que formam torres humanas.