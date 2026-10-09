Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid
Comissão técnica aproveita pausa para reestruturar setor tático do Real Madrid
O período de quase três semanas sem jogos para a Data Fifa serviu para uma profunda reflexão interna no Real Madrid. Além de absorver o tropeço diante do Atlético de Madrid no clássico, a comissão técnica comandada por José Mourinho aproveitou o intervalo no calendário para reestruturar o modelo de jogo da equipe, priorizando a recuperação do protagonismo de Vini Jr. e a busca por maior solidez defensiva no meio-campo.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
Apesar do início de temporada discreto do atacante brasileiro — autor de apenas um gol e três assistências em oito jogos —, a confiança da comissão técnica no jogador permanece inabalável. Quarto atleta com mais minutos no elenco (652 minutos acumulados), o camisa 7 teve uma atuação apagada no derby contra o Atlético, registrando apenas 22 toques na bola e uma tentativa de drible. Ciente do desgaste, Mourinho estuda alterar o desenho tático para que o atacante não precise mais recuar com tanta frequência para recompor o lado esquerdo defensivo.
— Um jogador que se entrega totalmente em campo não é obrigado a dar mais do que isso — reforçou Mourinho em defesa pública do atleta, reconhecendo a dedicação tática demonstrada pelo brasileiro nos jogos recentes.
A estratégia para aliviar o desgaste de Vini passa por uma reformulação no meio-campo. Mourinho busca consolidar a formação 4-2-3-1, dando liberdade para Jude Bellingham atuar como camisa 10 centralizado. O inglês vem correspondendo com três gols e duas assistências na temporada, sem a obrigação de cobrir a lateral esquerda, papel desempenhado em anos anteriores no clube.
No setor de volantes, Federico Valverde se mantém como peça inegociável, tendo atuado ao lado de quatro parceiros diferentes nas primeiras oito partidas (Bernardo Silva, Camavinga, Trent Alexander-Arnold e Tchouaméni). A meta da comissão é definir a dupla de contenção ideal para assumir a proteção da defesa e liberar o sistema ofensivo.
Tudo sobre
Lance! Negócios
Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compraHá 6 minutos
Futebol Internacional
Treinador do Manchester City rompe silêncio sobre acusações: 'Títulos não estão manchados'Há 32 minutos
Futebol Internacional
Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'Há 1 hora
Futebol Internacional
Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o BarcelonaHá 1 hora
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-NassrHá 1 hora
Futebol Internacional
Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'Há 1 hora
Mais LANCE!