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Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid

Comissão técnica aproveita pausa para reestruturar setor tático do Real Madrid

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid
Mourinho reformula sistema ofensivo para devolver liberdade e protagonismo a Vini Jr. (Foto: Ina Fassbender / AFP)

O período de quase três semanas sem jogos para a Data Fifa serviu para uma profunda reflexão interna no Real Madrid. Além de absorver o tropeço diante do Atlético de Madrid no clássico, a comissão técnica comandada por José Mourinho aproveitou o intervalo no calendário para reestruturar o modelo de jogo da equipe, priorizando a recuperação do protagonismo de Vini Jr. e a busca por maior solidez defensiva no meio-campo.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Mourinho reformula sistema ofensivo para devolver liberdade e protagonismo a Vini Jr. (Foto: Thomas Coex / AFP)

Apesar do início de temporada discreto do atacante brasileiro — autor de apenas um gol e três assistências em oito jogos —, a confiança da comissão técnica no jogador permanece inabalável. Quarto atleta com mais minutos no elenco (652 minutos acumulados), o camisa 7 teve uma atuação apagada no derby contra o Atlético, registrando apenas 22 toques na bola e uma tentativa de drible. Ciente do desgaste, Mourinho estuda alterar o desenho tático para que o atacante não precise mais recuar com tanta frequência para recompor o lado esquerdo defensivo.

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— Um jogador que se entrega totalmente em campo não é obrigado a dar mais do que isso — reforçou Mourinho em defesa pública do atleta, reconhecendo a dedicação tática demonstrada pelo brasileiro nos jogos recentes.

A estratégia para aliviar o desgaste de Vini passa por uma reformulação no meio-campo. Mourinho busca consolidar a formação 4-2-3-1, dando liberdade para Jude Bellingham atuar como camisa 10 centralizado. O inglês vem correspondendo com três gols e duas assistências na temporada, sem a obrigação de cobrir a lateral esquerda, papel desempenhado em anos anteriores no clube.

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No setor de volantes, Federico Valverde se mantém como peça inegociável, tendo atuado ao lado de quatro parceiros diferentes nas primeiras oito partidas (Bernardo Silva, Camavinga, Trent Alexander-Arnold e Tchouaméni). A meta da comissão é definir a dupla de contenção ideal para assumir a proteção da defesa e liberar o sistema ofensivo.

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