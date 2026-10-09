Tottenham volta a usar nome antigo; entenda

O Tottenham Hotspur voltou a utilizar o nome "Tottenham" em suas comunicações oficiais, após uma mudança de posicionamento que gerou críticas entre os torcedores em 2025. A expressão voltou a aparecer em painéis instalados do lado de fora do Tottenham Hotspur Stadium, com a mensagem "This Is Tottenham" ("Isto é Tottenham", em tradução livre).

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A mudança representa uma reaproximação do clube com uma denominação tradicionalmente utilizada pelos torcedores. Segundo o jornal The Athletic, a diretoria passou a dar mais importância ao termo nos últimos meses, reconhecendo sua ligação com a identidade da equipe e com a região do norte de Londres onde está localizada.

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Por que o Tottenham deixou de usar o nome?

A mudança começou em novembro de 2024, quando o Tottenham apresentou uma reformulação de sua identidade visual. O novo manual da marca estabeleceu orientações específicas sobre como o clube deveria ser chamado em suas comunicações.

O documento recomendava o uso de "Tottenham Hotspur", "Tottenham Hotspur Football Club" ou "THFC" e proibia a utilização isolada de "Tottenham". Em fevereiro de 2025, a Premier League encaminhou uma orientação às emissoras para adotarem a mesma regra, indicando que "Tottenham Hotspur" deveria ser o nome principal e "Spurs", a abreviação preferencial.

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Com isso, transmissões esportivas e materiais oficiais passaram a utilizar principalmente "Tottenham Hotspur" ou "Spurs". A decisão, porém, causou estranhamento entre torcedores que sempre utilizaram "Tottenham" para se referir à equipe.

Estádio antes da partida da Premier League entre Tottenham Hotspur e Newcastle United (Foto: CARLOS JASSO / AFP)

Clube tenta se reconectar com a torcida

Nos últimos meses, a direção passou a rever a maneira como utiliza o nome. O movimento faz parte de uma tentativa mais ampla de valorizar a história e a identidade do Tottenham, incluindo iniciativas como o relançamento do Hall da Fama e a introdução de números históricos para a equipe feminina.

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Em agosto, o clube também lançou o curta-metragem Tottenham 'Til I Die, produzido pelo ex-goleiro Alfie Whiteman, natural da região. A produção foi bem recebida pelos torcedores e reforçou a presença do nome nas ações institucionais.

A mudança foi bem recebida por representantes dos torcedores durante uma reunião do Conselho Consultivo de Torcedores, realizada no estádio em 22 de setembro.

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Pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, o Tottenham venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Nome segue ligado à história do clube

Embora a diretoria tenha defendido anteriormente que Tottenham é o nome da região, e não o nome oficial da equipe, o termo permanece profundamente associado à identidade do clube e de sua comunidade.

O Tottenham Hotspur foi fundado em 1882 e mantém sua ligação com a região há mais de um século. O estádio antigo, White Hart Lane, foi inaugurado em 1899 e permaneceu como casa da equipe até 2017. A arena atual foi aberta em 2019, também na região de Tottenham.

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Por enquanto, não há confirmação de que as orientações enviadas às emissoras em 2025 serão alteradas. Assim, as transmissões da Premier League devem continuar utilizando "Tottenham Hotspur" ou "Spurs". Nas comunicações direcionadas aos torcedores, porém, o clube voltou a adotar "Tottenham" como parte de sua identidade.

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