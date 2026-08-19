Tottenham avança em conversas por dupla do Manchester City
Brasileiro está envolvido em possível transferência na Premier League
O Tottenham avançou nas conversas pela contratações de Savinho e Marmoush, que pertencem ao Manchester City. De acordo com o jornal "The Athletic", o clube londrino poderia fechar um negócio com a dupla nos próximos dias para reforçar o elenco dos Spurs na nova temporada.
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Em busca de mais minutos após uma temporada sem tantas oportunidades, Savinho luta por uma saída para o Tottenham na janela de transferências. O brasileiro nem fez parte da lista dos relacionados do Manchester City para enfrentar o Arsenal na final da Supercopa da Europa.
Por outro lado, Marmoush também busca mais espaço na Premier League e não planeja permanecer na sombra de Haaland por mais uma temporada. Em meio a esse cenário, o Tottenham surge como o principal candidato para reforçar o elenco e não brigar novamente contra o rebaixamento.
Nessa janela de transferências, o Tottenham já gastou 229 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão) com as contratações de Tonali, Mateus Fernandes e Van Hecke. E a expectativa é de que o investimento aumente caso as chegadas de Savinho e Marmoush se concretizem.
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