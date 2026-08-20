Tottenham acerta contratação de Savinho, do Manchester City Brasileiro deixa o Manchester City em negociação que se arrastou

O Tottenham fechou a contratação de Savinho junto ao Manchester City por 85 milhões de euros (cerca de R$ 515 milhões). Os clubes chegaram a um acordo verbal pela transferência do atacante brasileiro, que viajará a Londres para realizar os exames médicos antes de assinar contrato com os Spurs. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

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Savinho deixa o City em busca de mais minutos

A saída acontece após o brasileiro manifestar ao Manchester City o desejo de buscar mais oportunidades em campo. Savinho ficou fora até do banco de reservas na derrota por 3 a 0 para o Arsenal, no último domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra.

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Na última temporada, o atacante foi titular em apenas 14 das 36 partidas que disputou pelo clube. Em duas temporadas no City, Savinho acumulou 84 jogos, sete gols e 13 assistências, além de três títulos.

O jogador de 22 anos terá agora a oportunidade de assumir um papel mais importante no Tottenham, onde será comandado pelo técnico Roberto De Zerbi, um dos principais responsáveis pelo avanço da negociação.

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Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Tottenham também negocia por Marmoush

A negociação entre Tottenham e Manchester City também envolve o egípcio Omar Marmoush, que está em conversas avançadas para se transferir para Londres. O valor total das duas operações, considerando cifras fixas e bônus, pode chegar a cerca de 151 milhões de euros (cerca de R$ 913 milhões).

Savinho havia sido alvo do Tottenham desde a temporada passada, e o interesse aumentou com a insistência de De Zerbi. Agora, após o acordo entre os clubes, o brasileiro deve concluir os exames médicos e formalizar sua chegada ao clube londrino.

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Marmoush comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace (Foto: Paul Ellis/AFP)

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