Toni Kroos critica seleção alemã: ‘não estamos em boa forma’

Kroos destaca que grupo conta com times mais fracos e a classificação é viável.

Toni Kroos critica a forma da equipe e diz que não é favorita.

A seleção da Alemanha estreou com o pé esquerdo nas Eliminatórias da Copa do Mundo ao perder para a Eslováquia e Toni Kroos não poupou críticas ao momento da equipe. Entre as tantas falas ásperas, Kroos admitiu que o time de Julian Nagelsmann não está em boa forma e não se posiciona entre as favoritas para o próximo Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante o podcast "Einfach mal Luppen", que Kroos apresenta ao lado do irmão, Felix, o ex-jogador do Real Madrid foi crítico em relação ao nível da atual geração da Alemanha:

continua após a publicidade

"Atualmente, não temos um grupo de 50 jogadores de nível internacional. É assim que as coisas são. Somos coesos. Mas o elenco também não importa. Com as partidas que eles têm, o que temos deve ser suficiente", afirmou Toni Kroos.

Além disso, Kroos foi enfático ao indicar que dificilmente a Alemanha ficará fora da Copa pela sorte de ter em seu grupo seleções como Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo:

continua após a publicidade

"Se você me perguntasse sobre os jogadores que conheço da Eslováquia ou da Irlanda do Norte, a resposta seria exatamente zero. Seja um elenco improvisado ou não, contra esse tipo de time, o que temos deve ser suficiente e tudo deve ficar melhor. A grande sorte é que fomos sorteados em um grupo do qual é praticamente impossível ser eliminado", disse a lenda alemã.

Toni Kroos em ação pela seleção alemã (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Projeção para a Copa do Mundo

Além do desempenho recente, Toni Kroos tratou de projetar a Copa do Mundo de 2026 diante da grande possibilidade da Alemanha em se classificar para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Porém, o ídolo alemão não se mostrou totalmente pessimista:

"É verdade que estamos a anos-luz de poder falar sobre a Copa do Mundo. Mas ela não será disputada neste verão e sim no próximo. No momento, não estamos em boa forma. Mas vamos esperar que os jogadores certos se recuperem no verão", finalizou.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.