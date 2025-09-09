Europeus reagem a mais um recorde quebrado por Cristiano Ronaldo: ‘Rotina’

Em jogo bastante movimentado pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Portugal venceu a Hungria por 3 a 2 e segue com 100% de aproveitamento no Grupo F. Jogando fora de seus domínios, a seleção portuguesa saiu atrás no placar e reagiu com gols de Bernardo Silva, João Cancelo e do astro Cristiano Ronaldo, cobrando pênalti.

Após balançar as redes nesta terça-feira (9), Cristiano Ronaldo se igualou ao guatemalteco Carlos Ruiz e se tornou o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 39 gols marcados. Fora do jogo contra o Equador, Lionel Messi fecha o top3, com 36 gols.

Cada vez mais perto do milésimo gol, Cristiano Ronaldo marcou pelo quarto jogo consecutivo com a camisa de Portugal. Com o feito, o astro chegou ao 943º gol na carreira e enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. Para alguns, o camisa 7 precisa ser considerado o maior jogador da história do futebol. Confira abaixo.

Tradução: Já virou rotina que Cristiano Ronaldo sempre marca, seja pelo clube ou pela seleção. Temos a sorte de testemunhar o maior jogador de futebol de todos os tempos em nossa vida.

Tradução: Cristiano Ronaldo marcou nos últimos 4 jogos por Portugal! Você tem certeza de que esse cara tem 40 anos?

Tradução: Cristiano Ronaldo vai chegar aos 1000 gols no ano que vem e alguns caras ainda vão agir como se ele não fosse o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

Tradução: Portugal estava tendo dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo aparece, sofre um pênalti e marca sem ficar nervoso. Ele já marcou 943 gols. Já é o maior artilheiro de todos os tempos nas eliminatórias da Copa do Mundo. O melhor da história.

Tradução: Outro recorde! Cristiano Ronaldo se torna o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo!

Com a vitória, a seleção portuguesa chegou aos seis pontos e lidera o Grupo F, com 100% de aproveitamento. A próxima partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, acontece apenas no próximo dia 11 de outubro, contra a Irlanda, no Estádio Alvalade, em Lisboa.

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol

Com contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo segue em busca da marca do milésimo gol na carreira. Para isso, o atacante precisa balançar as redes em mais 57 oportunidades e se colocar nas prateleiras dos imortais do esporte.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de se tornar o maior artilheiro isolado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele terá quatro oportunidades entre outubro e novembro para marcar apenas mais uma vez.