A França derrotou a Islândia por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela segunda rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo da Uefa, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). Os franceses saíram atrás, após bobeada na defesa, mas com participação direta de Mbappé, os Les Bleus conseguiram a virada e a vitória, dentro de casa.

Com o resultado, a França lidera de forma isolada o Grupo D, com seis pontos. Já a Islândia soma três pontos e ocupa a segunda colocação.

Como foi França x Islândia?

Em casa e com o favoritismo em favor, a França começou a partida com as melhores oportunidades, principalmente com Mbappé e Thuram, mas pararam no goleiro e no ferrolho dos islandeses. Porém, mesmo com tanta pressão dos franceses, quem abriu o placar foi a Islândia, que aproveitou falha de Olise na saída de bola e Gudjohnsen chutou de primeira para superar Maignan.

Atrás no placar, a França aumentou o ímpeto ofensivo, mas com dificuldade de passar pela defesa da Islândia, que conseguiu manter a seleção à frente do placar até o fim da primeira etapa, quando Anderson derrubou Thuram na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mbappé deslocou Ólafsson e igualou o marcador.

A França venceu a Islândia por 2 a 1 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na segunda etapa, a França quase conseguiu a virada logo nos primeiros minutos, mas o chute de Olise acertou o travessão. A Islândia até conseguiu equilibrar as ações e quase marcou com Jóhannesson, mas aos 16 minutos, Mbappé aproveitou erro na linha de impedimento da zaga islandesa e saiu livre nas costas da marcação, o camisa 10 rolou para o lado e Barcola completou para o gol e virar o duelos aos franceses.

Porém, após virar o placar, a França se complicou com a expulsão de Tchouaméni, que deu entrada dura em Thorsteinsson. Com a superioridade numérica, a Islândia cresceu na partida e até conseguiu empatar o duelo, mas o árbitro anulou o gol por falta na jogada. Ao fim, os franceses seguraram o resultado e concretizaram a vitória em Paris.

O que vem por aí?

A próxima partida da França será na próxima Data Fifa, quando a seleção enfrentará Azerbaijão. O jogo acontecerá no dia 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A Itália voltará a campo no mesmo dia, mas enfrenta a Ucrânia, no mesmo horário.

