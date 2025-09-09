Cristiano Ronaldo iguala recorde mundial em jogos de Eliminatórias

No duelo entre Hungria e Portugal, Cristiano Ronaldo marcou o 2º gol de seu país e igualou um recorde mundial em Eliminatórias. O atacante chegou aos 39 gols feitos em Qualificatórias para a Copa do Mundo e empatou com o feito de Carlos Ruiz, da Guatemala.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de se tornar o maior artilheiro isolado em Eliminatórias. O camisa sete precisa balançar as redes apenas mais uma vez e terá quatro oportunidades entre outubro e novembro para reinar no topo dos maiores artilheiros em Eliminatórias.

Uma das principais ameaças de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi possui 36 gols marcados em Eliminatórias, mas não estará em campo no duelo entre Equador e Argentina. O camisa 10 não deve voltar a vestir a camisa da Albiceleste em Qualificatórias da Copa do Mundo após balançar as redes duas vezes contra a Venezuela, na quinta-feira (4).

Com contrato com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo segue perseguindo a marca do milésimo gol na carreira. O atacante precisa balançar as redes mais 57 vezes para atingir a histórica marca no futebol e se colocar entre os imortais do esporte.

Veja lista de artilheiros em Eliminatórias atualizada com gol de Cristiano Ronaldo:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal) e Carlos Ruiz (Guatemala) - 39 gols 3- Lionel Messi (Argentina) - 36 gols 4- Ali Daei (Irã) - 35 gols 5- Lewandowski (Polônia) - 31 gols

