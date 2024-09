Ex-jogador dá declaração forte sobre Pep Guardiola: ‘Arruinou o futebol’

Pep Guardiola é técnico do Manchester City desde 2016 (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 15:03 • Redação do Lance!

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi muito criticado pelo ex-goleiro da seleção norte-americana de futebol, Tim Howard. Com passagem marcante pelo Manchester United e pelo Everton, da Inglaterra, o atleta foi questionado sobre a chegada de Mauricio Pochettino à equipe nacional dos Estados Unidos. A resposta, entretanto, foi uma farpa no atual comandante dos Cityzens.

-Pep Guardiola arruinou o futebol. Ele ensinou que todos podem jogar um futebol bonito, quando, na realidade, nem todas as equipes são capazes disso. No máximo umas três equipes podem fazer de desempenhar desta forma - afirmou o ex-goleiro.

Ele complementou a resposta afirmando o que acredita ser o caminho ideal para o treinador argentino no comando dos Estados Unidos. É preciso construir uma base defensiva sólida e, principalmente, não propor um estilo de jogo que os atletas não compreendam, em mais uma alfinetada.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City (Foto: Javier Soriano / AFP)

Tim Howard, aposentado desde 2020, atuo por mais de uma década no futebol inglês. Durante parte da passagem, entre 2012 e 2020, Pochettino treinava o Southapton e o Tottenham, e até por isso, o norte-americano tem conhecimento sobre o estilo de jogo do comandante. Ele fez uma análise do que espera no estilo de jogo da seleção.

-Quando você analisa os melhores times de Pochettino, o Tottenham jogou com duas linhas de quatro mais dois no ataque, eles eram sólidos na defesa, ou pelo menos tentaram ser.

Mauricio Pochettino ainda não estreou no comando dos Estados Unidos. A primeira partida será o amistoso contra o Panamá, no dia 12 de outubro.

