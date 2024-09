Vini Jr é um dos jogadores mais ativos do mundo na luta contra o racismo (Foto: Jose Jordan / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 10:19 • Mallorca (ESP)

Um torcedor que cometeu atos de racismo contra Vini Jr, estrela do Real Madrid, e Samuel Chukwueze, ex-Villarreal, foi punido de forma severa na Espanha. O 3º Tribunal de Instrução de Palma decretou um ano de prisão e três anos de proibição de acesso aos estádios do país para o indivíduo nesta quinta-feira (26).

As denúncias, feitas pela direção do Campeonato Espanhol, aconteceram após os dois episódios, ainda em 2023. No dia 5 de fevereiro, Vinícius foi o alvo, e 13 dias depois, foi a vez do veloz nigeriano; nas duas partidas, realizadas no Son Moix, o Mallorca levou a melhor no placar.

- O Real Madrid, que exerceu junto aos seus atletas a acusação particular nestes procedimentos, seguirá trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte - afirmou a diretoria merengue, em comunicado oficial.

Um menor de idade também foi julgado por racismo contra Tchouaméni, também jogador do Real. Porém, sua punição foi diferente: pedirá desculpas ao atleta, realizará atividades socioeducativas e pagará uma multa avaliada em mais de R$ 42 mil, além de ficar afastado dos estádios por um ano.

Vini Jr foi provocado por jogadores e alvo de racismo em visita ao Mallorca, em 2023 (Foto: Jaime Reina / AFP)

Até o fim da última temporada, Vini Jr já havia sido vítima de racismo em 21 oportunidades desde sua chegada ao futebol espanhol, ainda em 2018. No começo de 2024-25, o atacante entrou em conflito com a torcida da Real Sociedad e provocou fazendo gestos de silêncio ao marcar um gol, mas até o momento, não há indícios de injúrias raciais.