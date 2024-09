Saiba onde assistir o jogo Racing x Athletico-PR pelas quartas de final da Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 11:28 • Avellaneda (ARG)

Athletico-PR visita o Racing, nesta quinta-feira (26), no El Cilindro pela etapa final na disputa para a vaga das semifinais da Sul-Americana. A bola rola em campo às 21h30 (de Brasília), além de contar com a transmissão da ESPN, canal fechado, e do streaming Disney+ Premium. No primeiro duelo, o Furacão abriu vantagem de um gol, com a vitória em casa.



➡️Clique para assistir no Disney+



➡️Herói da vitória na ida, João Cruz é aposta do Athletico para a decisão contra o Racing

✅ FICHA TÉCNICA

RACING CLUB X ATHLETICO PARANAENSE

VOLTA - QUARTAS DE FINAL - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro e 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩Assistentes: Alexander Guzman e David Fuentes

🖥️ VAR: Jhon Ospina (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



RACING CLUB (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Di Cesare, Sosa e Quirós; Martirena, Almendra, Nardoni e Facundo Mura; Roger Martínez, Carbonero e Adrián Martínez.



ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Lucho González)

Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.