Brasil conquistou prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024(Foto: Luis Acosta/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 10:37 • Cariacica (ES)

Após garantir a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, ao conseguir uma reviravolta emocionante na campanha, a Seleção Brasileira Feminina está de volta para enfrentar a Colômbia na próxima data Fifa, em outubro.

➡️Jorge Jesus se coloca à disposição para treinar Seleção Brasileira

As equipes se enfrentarão em duas partidas, nos dias 26 e 29 de outubro, com objetivo de iniciar a preparação para a Copa América Feminina 2025, no Equador, da Conmebol. Ambos os confrontos acontecerão no Estádio Kleber de Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, e os horários ainda não forma confirmados.

O último duelo entre as seleções foi na Copa Ouro da Concacaf, na fase de grupos, em fevereiro de 2024, com vitória brasileira por 1 a 0. Essa é apenas a segunda vez que a equipe de Arthur Elias enfrenta as colombianas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Informações sobre os amistosos entre Brasil e Colômbia:

AMISTOSOS - JOGO UM

🗓️ Data: sábado, 26 de outubro de 2024

📍 Estádio: Kleber de Andrade

🏙️ Cidade: Cariacica, Espírito Santo (Brasil)

AMISTOSOS - JOGO DOIS

🗓️ Data: terça-feira, 29 de outubro de 2024

📍 Estádio: Kleber de Andrade

🏙️ Cidade: Cariacica, Espírito Santo (Brasil)

Última partida entre Brasil e Colômbia foi vitória brasileira de 1 a 0 (Foto: Leandro Lopes/CBF)